宮城縣草莓首登台！針對國內標準培育，美味「仙台草莓」吃完還想再來一個

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東北的宮城縣自然資源豐富，在311東日本大地震前，就已是東北地區草莓生產量的冠軍，也是日本前10名之一。震災後當地更是積極於復興作業，再度成功恢復過去榮光，以該縣南部沿岸的亘理町及山元町兩處所生產的「仙台草莓（仙台いちごⓇ）」品牌草莓為主，更將眼光放到海外市場，也促成了疫情後首次從宮城縣出口草莓至台灣的目標。除此之外，歡迎台灣朋友到宮城縣時，也能來體驗採草莓的樂趣。目前台灣有長榮航空、星宇航空每日直飛仙台航班，台灣虎航則在每週二、四、日運行，自台灣出發約3.5小時就能抵達。

震災後復興更上層樓

東日本大地震後，宮城縣主要生產草莓的亘理町及山元町遭受到莫大波及，高達9成的栽培設施都被破壞。震災後，在當地農會及農民等的努力下，雖然農地被海水滲透，但改為導入溫室高架栽種方式，即使成本較高，但少了風雨等自然災害，幾年下來不但平均產量超越震災前，連品質都隨之提升，也讓仙台草莓（仙台いちごⓇ）這個品牌在市場上更為受歡迎。除了內銷之外，也擴大販售通路，成功將仙台草莓（仙台いちごⓇ）推上國際舞台。

▲震災後從土耕栽培改為高架栽培的草莓，也更適合觀光發展。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

針對台灣標準栽培出口用草莓

台灣民眾雖十分喜愛日本草莓，但因部分的農藥殘留標準比日本更為嚴格，因此本次出口至台灣的草莓，並非在日本國內販售的草莓，而是針對台灣藥檢標準，從生產開始就以外銷台灣為目標，更改農藥使用方式，期待從源頭的控管能夠更加穩定市場。本次外銷從仙台機場出貨，利用長榮航空班機，從1/16至2月底為止，一週兩批，預計共出口2,500公斤。這次出口的仙台草莓（仙台いちごⓇ）品種為「再來一個 (もういっこ)」，其特徵就是碩大飽滿的果粒，外皮呈現艷紅色，果肉則帶點淡粉紅，酸甜適中的清爽味道以及緊實的果肉，讓人吃完還想再來一個！台灣通路包括東森購物及家樂福都可以買到美味的仙台草莓（仙台いちⓇ）「再來一個 (もういっこ)」。

▲首批準備利用長榮航空運送至台灣的仙台草莓（仙台いちごⓇ）。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

採草莓順遊觀光景點

來到宮城縣更推薦到亘理町及山元町的草莓農園採草莓。山元草莓農園為東北最大規模的草莓園，每年12下旬至6月中旬皆可採草莓，30分鐘吃到飽依時期不同，費用為1,800日圓～2,200日圓。山元草莓農園還附設咖啡廳，能夠吃到新鮮草莓做成的甜點。附近可入住環海的「亘理溫泉 鳥之海」，東邊眺望太平洋日出美景，西邊則是藏王連峰。夏天時山元町則有廣達8.2公頃、300萬朵的向日葵花海盛開，為當地夏天的招牌風景。

▲大量使用新鮮草莓的草莓聖代樹是山元草莓農園咖啡廳招牌甜點。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲ 一望無際的向日葵花海是夏日必拍的美景。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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