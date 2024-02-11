吃膩年菜換口味！ 8間「春節速食優惠」 漢堡王買1送1、拿坡里買8送8、麥當勞「深夜食堂」限定開吃

千篇一律的年菜樣式吃膩了嗎？ 來換個吃起來更罪惡但輕鬆滿足口腹之欲的速食大餐，無論是炸雞控必備的拿坡里炸雞、繼光香香雞、bb.q CHICKEN韓式炸雞，還有過年空盪盪也能嚐的麥當勞深夜食堂，在春假連假統統吃一波吧！

●拿坡里

圖／拿坡里提供

拿坡里炸雞專賣店自即日起至2/18期間，限時推出「新春限定買炸雞桶優惠」，只要購買內含8隻雞腿的「酷樂雞腿桶」，就免費送8隻全新推出「豆乳雞三節翅桶」，總共只要520元。

●漢堡王

圖／漢堡王提供

漢堡王只要出示手機優惠券畫面，或是告訴店員優惠碼都可享「8款夯品買一送一」，包含4塊雞塊小華堡、小洋圈、經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、中份薯條、大杯飲品統統有，全部吃一輪下來可現賺583元。

●肯德基

肯德基「富貴開運金沙雞」限時回歸市場。圖／肯德基提供

即日起至3/4期間，只要購買肯德基「富貴開運金沙雞」任一款指定套餐，包含L絕配餐(201元)、XL套餐(241元)、雙人餐(386元)、歡聚餐(666元)或新春餐(928元)，即可免費獲得「龍年限量紅包袋」一份。

另外，購買指定套餐並於活動期間內使用PK雙饗卡，點選「富貴金沙宮」參與求籤活動，即可進行線上擲筊，有機會抽中「開運金雞腿聖筊」１組、「富貴開運金沙雞XL套餐」等獎項。

●麥當勞

圖／麥當勞提供

年節冷清的街道，幸好麥當勞還營運，甚至半夜懶得出門也行！ 麥當勞歡樂送即起推出限定「深夜食堂」優惠，每日指定時段(22：00至凌晨03：00)，選擇麥當勞歡樂送，即享深夜套餐優惠價77折起，夜貓族們快筆記！

●21世紀風味館

21世紀風味館推出「21熟客券」，即日起至3/19，只要臨櫃用手機等方式出示優惠券，或是直接告訴店員優惠碼都有折扣。首推「買一送一」專區，包含雞肉洋蔥圈、雪豆腐布丁、香草烤雞茸玉米濃湯、冬瓜檸檬凍飲和蜂蜜綠茶，連招牌「21香草烤半雞」也享第2件半價優惠。

圖／21世紀風味館提供

●繼光香香雞

繼光香香雞傳香超過50年，為歡慶2024年新年推出「香雞招財團圓餐」。繼光香香雞提供

繼光香香雞迎新年特別推出「香雞招財團圓餐」，包含人氣商品香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、原味甜不辣和甜心地瓜球，優惠價288元。套餐消費還可免費獲得「香雞招財刮好運」電子刮刮卡1張，有機會抽中泰國曼谷雙人來回機票、888元現金折價券、香香炸雞免費兌換券等，兌換期限至2/29。

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡即日起至2/29，MOS Order APP「安心取溫馨送」加碼推主餐與咖啡優惠5套組。首推2款包括「低碳植米薑燒珍珠堡＋V型薯條＋大杯冰紅茶」和「摩斯鱈魚堡＋V型薯條＋大杯冰紅茶」，平均1組只要136元。針對咖啡愛好者，推出「大杯拿鐵咖啡3杯」套組、「中杯卡布奇諾3杯」套組、「摩斯紅茶歐蕾３杯」套組，優惠價皆為168元，全台限量2000組。

●bb.q CHICKEN

圖／bb.q CHICKEN提供

韓國炸雞品牌「bb.q CHICKEN」與知名網紅「韓勾ㄟ金針菇」聯名，推出全新「肯瓊醬炸雞」，酸甜尾韻帶點韓式香辣感，搭配新鮮洋蔥碎、糯米椒，口感爽脆不膩口。即日起至2/29，只要點購「肯瓊醬炸雞系列」任一款，即可獲得1張「300元優惠券」可免費兌換炸雞。