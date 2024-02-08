新莊人吃爆！宏匯廣場「3大餐飲品牌」進駐 在地開吃「八色小籠包、鑊氣蝦湯拉麵」 邊緣人也能獨享韓國烤肉

美食大牌進駐！萬眾矚目、引頸期盼，新莊「宏匯廣場」迎來三家餐飲品牌，包含全球首創八色小籠包「樂天皇朝」、新北首家超人氣「樂蝦拉麵」及一個人也能爽吃烤肉的「八色烤肉mini」，並自2月8日起飄香試營運，新莊人真的太有口福啦！

圖／宏匯廣場粉絲專頁

圖／宏匯廣場粉絲專頁

新莊「宏匯廣場」美食一次加三，有主打中式餐點的「樂天皇朝」、來自新加坡的「樂蝦拉麵」和一人獨享韓式烤肉的「八色烤肉mini」，於2月8日起試營運，2月21日正式開幕。

到「樂天皇朝」除了獨門五顆星「八色小籠包」必點外，「蘿蔔絲酥餅」也是不敗經典之一，主食也很推「上海炒年糕」；而「樂蝦拉麵」則必嘗帶有鑊氣的鮮美蝦湯，像是招牌「三寶蝦湯拉麵」就是人氣No.1，還有深受一派老饕愛戴的「黑松露乾拌麵」也要點起來。

圖／宏匯廣場粉絲專頁

圖／宏匯廣場粉絲專頁

此外，喜愛韓國烤肉的新莊人也有福了，主打一人也能無負擔開吃烤肉的「正宗韓國 八色烤肉mini」同樣插旗宏匯廣場，一次吃得到韓式烤肉、白飯及韓式小菜、特色沾醬等好料。為慶開幕，2/10～2/12每日前50名顧客，點購任一套餐即贈一瓶飲料，單人獨享也超Chill。