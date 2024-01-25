王品首間砂鍋料理來了！ 捷運中山站「朝粥幫」1／27試營運 限量嘗鮮「內用8折」想吃先訂位
王品全新品牌登場！ 第一間砂鍋粥中華料理「朝粥幫」，落腳於台北捷運中山站附近，預定1/27搶在農曆年前試營運，首創「金龍、銀鳳及琥珀」三大粥底亮點，並提供多款豐富的中華料理，且自1/27至2/8期間推出限量嘗鮮優惠，每日限量50組「內用8折」，聚餐享用記得先訂位！
台灣最大連鎖餐飲集團的「王品」，繼去年底推出首間韓式烤肉「金咕韓式原塊烤肉」，這次再拓展全新砂鍋粥中華料理「朝粥幫」，地點選在南京東路上，步行５分鐘即可抵達捷運中山站，交通十分便利。
主打嚴選「高雄147號稻米」的生米現滾製法，搭配頂級海陸食材，打造出一鍋鍋黃金比例的砂鍋粥，推薦必點3大亮點粥底，以１斤蝦子、干貝、鮮蝦熬煮而成的「金龍粥底」；嚴選國產土雞，以文火清燉慢熬的「銀鳳粥底」；還有以特級昆布鹹鮮提味、口味細緻甘甜的「琥珀粥底」，可襯托食材的原汁原味。
歡慶全新品牌「朝粥幫」1/27試營運，將於2024年2月下旬開幕，自1/27至2/8推出好康優惠，只要內用點選任一套餐，即享8折整單優惠(每日限量50組)；此外，1/27至2/23期間，內用點選套餐並上傳AR照片，即可免費贈送「金瓜海鮮煲」乙份(價值396元)。
【朝粥幫】
地址：台北市中山區南京東路一段92號4樓
電話：02-25223268
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