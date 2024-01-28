川菜控此篇必收藏！8間饕客們的台北寶藏口袋名單，讓人食指大動的麻、辣、鮮、香

台北美食-台北川菜餐廳推薦

川菜是中華料理中的四大菜系之一，因起源於四川地區而得名，主要的特色是麻、辣、鮮、香，台灣愛吃辣的人口以台北居冠。除了麻辣火鍋之外，川菜成為了麻辣愛好者不分季節都可以品嘗的美食，就好像少了辣椒刺激味蕾，人生便少了點滋味。今天川菜控們有福了，小編特搜了8間大受好評饕客們的寶藏口袋名單，每道菜都是必點的白飯刺客，超下飯的香辣川菜料理，光用看的就讓人食指大動，快點把這篇收起來！台北饕客的最愛，必須要全都吃上一遍。

真川味老舖

台北老字號川菜館真川味老舖，位在萬華西門町巷弄內，每到用餐時間一定要排隊，就算平日生意也非常好。不過出餐速度很快，所以不會等太久，而且還有蠻多觀光客慕名而來。料理不油膩調味剛好，喜歡吃辣的人一定要點中辣以上才會過癮，推薦回鍋肉、魚香茄子、老皮嫩肉、雞絲拉皮、蒼蠅頭，每道都很下飯超滿足。

圖片來源 / IG@echo_hello.world

店家地址：台北市萬華區康定路25巷42-1號

連絡電話：02-2311-9908

營業時間：11：00-14：00/17：00-21：00 （週一、二公休）

黔園川菜餐廳

經營超過五十年的老店黔園川菜餐廳，位在萬華西門町峨眉街的熱鬧巷弄裡。餐點比較沒有正統川菜那麼麻辣，是好吃的台式四川味，菜單有川菜熱炒、火鍋、清蒸料理、熱湯、甜點以及開胃小菜。料理物美價廉有一定水準，推薦必點宮保雞丁，麻婆豆腐、酸辣湯、悶醬苦瓜，很有人情味的老店，令人想再訪飽腹一頓。

圖片來源 / IG@jus_mylife

圖片來源 / IG@wankris

店家地址：台北市萬華區峨眉街88-1號

連絡電話：02-2314-8232

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:00（週一公休）

四川吳炒手

東區老字號川味品牌四川吳炒手，蟬聯4年米其林必比登推薦，目前菜品豐富已延伸至各樣經典川菜以及川味麵點。必點代表菜色：艷紅浮油肉片厚實軟嫩的成都水煮牛、嚼勁好口感絕不油膩的尖椒肥腸、酸辣開胃海味十足的泡椒蒸鮮蝦，還有就算再飽都要點的紅油炒手和四川燃麵，真的是道道經典，趁熱吃更加美味。

圖片來源 / 四川吳炒手臉書

圖片來源 / 四川吳炒手臉書

店家地址：台北市信義區松仁路58號信義遠百A13 4樓

連絡電話：02-8786-2426

營業時間：11：00-15：00/17：00-21：00

皇城老媽川味私房料理

仿古式的浮誇大門，皇城老媽從門外就氣勢十足，是台北具代表的正宗四川成都餐廳。身為蒼蠅頭和泡椒燒蛋的創始老店，這絕對是必點菜色。還有大獲饕客好評的成都水煮魚，川燙後的鯛魚片淋上熱油滋滋作響，讓乾辣椒、花椒粒香氣完全釋放，辣麻感衝上舌頭超過癮。這裡太適合聚餐共享，嗜辣的朋友一定會為之瘋狂！

圖片來源 / IG@yen_dailylife

圖片來源 / IG@yen_dailylife

店家地址：台北市大安區延吉街97巷5號

連絡電話：02-2773-6936

營業時間：11:30–13:30/17:30–21:30（週一公休）

駱師父醬味川客菜

愛看美食節目的人，應該對主廚駱師父並不陌生，餐廳裡懷舊的甕、樸實的紅磚、木質桌椅，如主廚給人的感覺溫柔親切。餐廳菜色結合川菜與客家菜，鎮店酸湯魚口感滑順、酸辣鮮美，鱸魚肉質新鮮，充分吸收酸辣湯汁的味道。鹹香下飯的金沙中卷、豆瓣香辣味道的回鍋肉、滑嫩口感麻辣濃郁的麻婆豆腐，也是必點菜色。

圖片來源 / IG@senorita_in_the_world

圖片來源 / IG@senorita_in_the_world

店家地址：台北市大同區民族西路31巷36號

連絡電話：02-2591-6228

營業時間：11：00-14：00/17：00-21：00

成都滿庭芳川式料理

成都滿庭芳川式料理位於台北小巨蛋附近，店面不大，只有７個吧台式座位，主要是外帶及外送客人居多。主打菜色金湯酸菜魚，還多次榮獲眾多美食部落客五星好評推薦，超美味的平價川菜料理。特別推出個人套餐，想吃川菜一個人也可以獨享酸菜魚、水煮牛等大菜,隨時隨地都能吃到正統川菜,外帶回家招待親朋好友也超讚！

圖片來源 / IG@1eat2drink3shoot

圖片來源 / IG@1eat2drink3shoot

店家地址：台北市松山區八德路三段158巷1之1號

連絡電話：02-2578-8928

營業時間：10：30–23：00 （週日公休）

四川蜀渝小吃

隱身在大安森林公園巷弄裡，傳承60年的正宗四川蜀渝小吃​，完美重現經典家鄉味，不少藝人明星都來此用餐，也曾被各大新聞媒體報導過。份量足且價格親民，大推酥到連骨頭都可以下肚的招牌五香鴨。沾上花椒鹽更美味，焦香嗆辣的宮保雞丁、酸香椒麻的醋溜高麗菜、鹹香下飯的乾扁四季豆，真的沒有一樣不驚艷的，不多說，你嚐過就知道。

圖片來源 / IG@1eat2drink3shoot

圖片來源 / IG@1eat2drink3shoot

店家地址：台北市大安區瑞安街244巷53號​

連絡電話：02-2707-0209​

營業時間：11：30-13：30/17：30-19：30​ (週三公休)​

魚紅苑重慶烤魚

魚紅苑重慶烤魚復古中國風的裝潢超有特色，以古代怡紅院為主題氛圍感十足。完全復刻打造最道地的川味料理，除了主打的重慶烤魚，還有主廚推薦、開胃涼菜、飯麵主食、風味熱炒、烤魚配料，味道辣度都很夠。重慶烤魚有貴妃魚和鱸魚可選擇，魚肉綿密細緻，肥美多汁，多種辣度可以調整，絕對能滿足饕客的味蕾。

圖片來源 / IG@tzu_tung1203

圖片來源 / IG@tzu_tung1203

店家地址：台北市中山區中山北路二段59巷46號

連絡電話：02-2511-9670

營業時間：17：30-02：00

延伸閱讀>>台北美食｜必訪陽明山景觀餐廳！世外桃源秘境大公開，百萬夜景盡收眼底

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」