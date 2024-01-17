二度熄燈！ 萬華60年老店「麗珠什錦麵」營業至1／21 老闆：不會再開了
又一家老字號餐廳熄燈了！ 位於台北市60年老店「麗珠什錦麵」再次傳出歇業，老闆表示由於人手不足、體力實在無法負荷，因此營業到1/21，並且表示「不會再開了」。
這間人氣「古早味什錦麵」，配料有大塊豬肝，還有蚵仔、軟絲、蝦子，再配上肉絲、高麗菜、木耳等，不僅湯頭濃郁鮮甜、麵條口感十足，連店內炸排骨也是顧客必點招牌菜。
飄香60年的麗珠什錦麵，2018年一度歇業，直到去年5月才在老饕期待下重出江湖，沒想到復業不到1年又宣布二度歇業，老闆表示「因為人手不足、工作量無法負荷決定歇業」，預計最後營業日為1/21，接下來永久停業，且未來也不再開了，讓不少饕客大感可惜！
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