二度熄燈！ 萬華60年老店「麗珠什錦麵」營業至1／21　老闆：不會再開了

又一家老字號餐廳熄燈了！ 位於台北市60年老店「麗珠什錦麵」再次傳出歇業，老闆表示由於人手不足、體力實在無法負荷，因此營業到1/21，並且表示「不會再開了」。 這間人氣「古早味什錦麵」，配料

2024-01-17 00:57