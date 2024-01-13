投完票繼續排隊！ 玉里橋頭臭豆腐台北快閃店 太臭被督導、店休還被刷一星

花蓮有名的「玉里橋頭臭豆腐」快閃台北一個月！ 營運不到一週，就傳出因為臭到附近住家覺得很困擾，而被環保局多次督導的情形，甚至Google評論收到好幾個一星負評，原來因為臨時店休改善設備整修，而導致消費者撲空，因而怒刷負評！

花蓮名店「玉里橋頭臭豆腐」是祖傳三代銅板美食，強調天然製法發酵、且經過三道工序不同溫度油鍋來油炸的金黃臭豆腐。為了北上試水溫，即日起到2月7日於台北市中山捷運站附近的條通商圈，開設一個月快閃店，營業時間則從下午16:00到晚上22:00，但因為前幾天每日都吸引排隊人潮，所以總提早於20:00就結束營業。

圖／翻攝玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店 Google評論

店家為改善環境設備於臉書粉絲團公告「1／12（五）由於環保局多次督導，台北中山快閃店將臨時店休一天」，但還是有想吃到現場卻撲空的民眾，在Google評論上刷上一星負評，於是店家耐心回覆「不好意思，我們都有提前在FB通知，Google上也有提前改為不營業，但肯定沒辦法通知到每個人。造成困擾，還請多包涵。」

還有排了半小時卻買不到的民眾抱怨「為何不能像玉里總店一樣抓人數先發號碼牌？是想利用排隊人潮行銷嗎？」，業者回應「可能最後一位顧客沒有再向後傳達，導致白白排隊，後續會做相應改善！」趁著週末投票完，慕名而來的台北市饕客們，還是可前往試試這款排隊美食！

圖／翻攝玉里橋頭臭豆腐-台北中山快閃店 Google評論