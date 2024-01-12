臭到極致！花蓮「玉里橋頭臭豆腐」限時台北快閃一定要吃吃看

想到花蓮最有名的臭豆腐，一定會想到「玉里橋頭臭豆腐」，不僅是花蓮當地風靡的排隊美食，更是全台臭豆腐的代表。現在台北人吃得到了，首度現身台北中山區，為迎合都市人的味蕾，讓品味不再受地域限制，即刻體驗這道臭到極致、外皮酥脆內多汁的「玉里橋頭臭豆腐」。

花蓮玉里橋頭臭豆腐，佐有泡菜以及蘿蔔絲搭配。 圖／vickysyuan授權使用

活動於1月8日至2月7日期間，在台北中山區快閃一個月的「玉里橋頭臭豆腐」，每日下午四點開始營業，排隊時間約為15分鐘。

此次快閃店資訊簡要如下：

- 快閃時間：即日起至2月7日

- 地址：台北市中山區中山北路一段105巷6號1F（位於圖中雞排店轉角）

- 營業時間：下午4點至晚上10點，僅提供外帶服務，售完即止。

務必不要錯過「玉里橋頭臭豆腐」的台北快閃，為都市人帶來難得的美食契機，在繁忙的生活中透過美味的味蕾冒險，還能感受花蓮臭豆腐的獨特魅力。