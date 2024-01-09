身分證拿出來！ 五星飯店「同天壽星」吃Buffet買1送1 米其林餐廳「這區居民」享5折
身分證拿出來！台北老爺大酒店歡慶40周年，與飯店同為1月10日生日的壽星，享自助餐吃到飽「2人同行1人免費」；寒居酒店搶攻聚餐商機，BeGood餐廳即日起至1月12日推出中山區居民及公司員工午餐5折優惠！
呼叫1月10日壽星！台北老爺歡慶40周於1月份祭出限時優惠，只要與飯店同為「1月10日生日的壽星」，於館內「Le Café咖啡廳」自助餐廳用餐，享午晚餐或下午茶「2人同行1人免費」，等於買1送1；而1月「當月壽星」也有優惠，平日午餐、下午茶或晚餐「4人同行1人免費」。此外，至4月30日前，於台北老爺各餐廳消費滿5,000元，還可獲得抽獎券，將於5月2日抽出40名，獎項包含住宿券及餐券。
寒居酒店BeGood餐廳自即日起至1月12日期間，只要是「台北市中山區居民或是公司員工」，午間時間到餐廳用餐，即享有5折優惠。午間菜色包括炭烤菲力、油封鴨腿班尼迪克蛋、虎蝦海鮮粥等27款經典人氣料理。
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