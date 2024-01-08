台版威尼斯！高雄待爆新景點「彩色街屋」充滿異國風 順拍超巨乖乖扭蛋機、可愛巨型MOI
2024高雄景點加一！位於高雄的鼓山漁港也出現一排「彩色街屋」，水面上倒映的繽紛房屋格外活潑醒目，還被網友稱作「台版威尼斯」，滿滿的異國風情免出國就能打卡一波。
隨著鼓山最美魚市場重新開幕，鼓山漁港一旁的街屋也悄悄換上繽紛新裝，乍看還以為是置身威尼斯，彩色房屋景象也頗有廈門熱門景點沙坡尾之感。不少人看到該處是在高雄都稱讚「好多元素都到位了， 真美！」、「彩色屋特別迷人」、「不說還以為是基隆正濱漁港」，為高雄旅遊必拍清單再添一筆。
此外，還能順訪近期洗版各社群的「巨型乖乖扭蛋機」，即日起至2/18，與乖乖扭蛋機合照打卡，上傳鼓山魚市場Google地標並給予五星好評還能至大漁商行兌換小禮品；也能看到出自當代藝術家寧芮潔之手的超可愛紅髮小女孩Lazy MOI趴在岸邊的療癒身影，令人直呼高雄真的太美、太好拍了！
鼓山漁港 彩色街屋
地址：高雄市鼓山區濱海一路57巷3弄
交通方式：捷運西子灣站1號出口步行約6分鐘、輕軌哈瑪星站步行約10分鐘
備註：部分房屋尚在油漆中，路過請注意安全
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