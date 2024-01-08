龍蝦A5和牛吃到飽！「豐FOOD海陸百匯」1/25限定龍蝦之夜，再抽30天免費吃到飽

海鮮百匯吃到飽！迎接2024年的第一場盛會，大直的「豐FOOD海陸百匯」將於1月25日隆重舉辦一場無法錯過的「龍蝦之夜」盛會。這不僅是一場吃到飽的豐宴，還有機會抽中30天免費吃到飽！

圖／豐FOOD海陸百匯提供

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此次重點主打亮相的「泰式波士頓龍蝦」絕對是本次盛會的焦點，搭配辣、酸、甜的泰式醬汁，使得龍蝦與粄條相得益彰，口感彈牙，味蕾在濃郁的美味中翩然起舞。同場獻上的「蒜蓉蒸龍蝦」則是以生蒜與油蔥酥經過巧妙爆炒，香氣四溢，滿足挑剔味蕾的追求。此外，龍蝦之夜還推出了多款極具誘惑的限定菜色，包括日本A5和牛握壽司、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨、紅蟳、鮑魚，可以盡情享受多重滋味的美味饗宴。

圖／豐FOOD海陸百匯提供

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更令人興奮的是，只要於1、2月份至店用餐，即可獲得「龍年行大運」刮刮卡一張，最大獎包括典華幸福機構旗下的豐FOOD 30天免費吃到飽、龍蝦之夜指定場次、典華雅聚櫻桃鴨二吃免費、濤濤海鮮蒸氣鍋2人嚴選套餐，以及眾多其他精彩好禮，中獎率100%。不僅滿足海鮮控的胃，更有機會抽中豐富的禮品，開啟美食新年的美好時光。