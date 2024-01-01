排餐100元！「平價牛排南霸天」濃湯飲料喝到飽 爆量起司「牽絲瀑布牛排」超霸氣

超佛排餐100元！自台南起家的超人氣平價牛排「食大客平價炙燒牛排」深受在地人喜愛，也有不少部落客慕名打卡，主打多樣平價排餐，最低百元起划算又能吃超飽，內用飲料及濃湯無限供應，就連附餐麵包都馬虎，難怪生意總是強強滾。

2024-01-01 12:00