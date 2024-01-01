排餐100元！「平價牛排南霸天」濃湯飲料喝到飽 爆量起司「牽絲瀑布牛排」超霸氣
排餐只要100元有夠佛！自台南起家的超人氣平價牛排「食大客平價炙燒牛排」深受在地人喜愛，也有不少部落客慕名打卡，主打多樣平價排餐，最低百元起划算又能吃超飽，內用飲料及濃湯無限供應，就連附餐麵包都馬虎，難怪生意總是強強滾。
「食大客平價炙燒牛排」除了台南總店外，也跨足至高雄楠梓展店，最殺優惠就是平日商業午餐限定「蛋蛋本土豬排」只要100元（原價140元），大份豬排加鐵板麵的經典組合，沒吃飽還能免費再加麵。不僅有百元豬排，天使雞腿排、起司瀑布牛排也是人氣必點，特別是擁有超狂牽絲的「起司瀑布牛排」，起司量給的不手軟、鋪好鋪滿，記住一定要熱熱吃配上一口多汁牛排，令人直呼超過癮！
此外，只要點排餐都會附上一顆香蒜麵包，推薦加點「牽絲焗烤麵包」更滿足。值得一提的是，有別於一般鐵板麵，店家選用訂製地瓜葉麵條，兼顧營養與健康，內用還有飲料、濃湯喝到飽，檸檬紅茶、奶茶都順口，更有老饕大讚「不輸外面飲料店」。另有憑學生證折20元的優惠，學生黨秀證件開吃啦。
食大客平價炙燒牛排｜楠梓店
地址：高雄市楠梓區海專路418-1號
營業時間：11:30-13:00、17:00-20:30
食大客平價炙燒牛排｜台南店
地址：台南市東區崇德路406號
營業時間：11:30-13:00、17:00-20:30（週一公休）
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