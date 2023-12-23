海外也飄香！「麥味登」前進東京、「富錦樹」開到輕井澤，還有知名咖啡飲品插旗亞洲這2地

美食無國界，前進海外也能處處飄香！ 最熟悉的餐飲美食有機會也想讓身在國外的人們一同品嚐，整理最新品牌進軍海外情報，有麥味登前進東京聯名、富錦樹咖啡屋開到輕井澤滑雪村、路易莎插旗新加坡開立旗艦店，以及知名手搖飲可不可熟成紅茶登陸香港了。

◎「麥味登」聯名「wanna manna」 東京、大阪推6款限定台味豪華漢堡

圖／翻攝自wanna manna官網

人氣國民早餐品牌「麥味登」首次登陸日本，正式進軍東京與大阪，與日本超人氣的台式早餐專賣店「wanna manna」攜手推出為期3個月的限定聯名餐點，推出6款具有濃濃台式風味漢堡，再搭配原本鹹豆漿、蛋餅等餐點，即使在日本也能吃到道道地地的台灣味。

圖／翻攝自wanna manna官網

麥味登與「wanna manna」聯名販售，其中主打的配料豐富超澎湃的「牛肉起司丹麥漢堡」與「雞肉起司丹麥漢堡」，使用丹麥漢堡的「薯餅火腿丹麥漢堡」和使用英式瑪芬的「薯餅火腿滿福堡」，最後2款則是超邪惡的「花生牛肉起司滿福堡」與「雞肉起司滿福堡」。

◎富錦樹「雪中咖啡屋」進駐輕井澤滑雪村

圖／富錦樹咖啡提供

米其林一星餐廳的富錦樹餐飲集團正式進軍日本，即日起至明年2月29日，限時於日本輕井澤滑雪場打造超夢幻的「雪中咖啡屋」，正式在輕井澤王子大飯店西館13號滑雪道下方設置期間限定店。

圖／富錦樹咖啡提供

有如日劇《初戀》的唯美「雪中咖啡屋」，與台灣同步販售富錦樹咖啡的熱門餐點，招牌「芭樂水果美式」還有熱呼呼的「富錦樹經典拿鐵」、「芝麻拿鐵」，再加上人氣甜點「鐵觀音提拉米蘇」和「卡門貝爾佐蜂蜜吐司」。更特別將台灣熱賣「咖啡濾掛包禮盒」3款不同的特選風味，讓咖啡香飄到日本！

◎路易莎首間「新加坡旗艦店」揭幕 目標100家門市

圖／LOUISA路易莎咖啡提供

台灣本土連鎖咖啡龍頭LOUISA路易莎咖啡（簡稱路易莎），2023年插旗新加坡首間門市於12月21日正式開幕，選址中央商務區的國浩城中城（Guoco Midtown）1樓大面寬三角窗，門市顯目的LOUISA橘色女神頭像標誌，「新加坡旗艦店」將是未來海外展店的旗艦範本，而路易莎之前已在泰國開了3家店，未來準備要在印尼、埃及等地展店。

圖／LOUISA路易莎咖啡提供

整體風格採用具現代感的木質裝潢，寬敞明亮的空間配置，並提供免費插座、網路，因應不同商務洽公的顧客族群，設有2～4人圓桌，以及在台灣最受年輕人歡迎的大長桌，顧客更可以從門市內的透明櫥窗，一探路易莎現場製作麵包、在地烘豆的過程及設備，提供嶄新的咖啡文化體驗。

◎可不可熟成茶行 海外飄茶香首站「香港」

台灣代表手搖茶飲品牌「可不可」正式飄香海外，首站前進「香港海港城」，將於2023年12月24日試營運，2024 年1月6日正式開幕。除了有經典「熟成紅茶」、「歐蕾」與全新黑糖珍珠「黑玉」為主打，再推出系列海外限定全新基茶「茉芽綠茶」，另鮮奶茶選項除台灣經典「熟成歐蕾」，更推出海外限定加料特調「黑玉歐蕾」。

圖／可不可熟成紅茶提供

為歡慶海外首站「香港海港城」開幕限定活動，自12月24日試營運起，於Instagram打卡「海港城可不可地標」並標記「＠kebuke_hk_」即贈免費加料券乙張。另，2024年1月6日可不可熟成開幕限定推出「開幕首日買一送一」，若超過18：00尚在排隊之消費者會發放號碼牌，當日到店購買飲品亦享買一送一之優惠。