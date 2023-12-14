超值買一送一！ 麥當勞APP「7大優惠」、漢堡王「8大品項」速食優惠券別錯過

美味速食吃一波！ 全球版麥當勞App優惠活動有機會享用金黃地瓜條買一送一、買套餐免費獲得小薯、蘋果派或蛋捲冰淇淋優惠；漢堡王最新優惠券激省1794元，一次網羅8大品項買1送1追起來！

麥當勞全球版app每週提供優惠券(示意圖，非本周優惠品項)。圖／麥當勞提供

麥粉們請注意！麥當勞全球版App周周優惠活動，即日起至17日止，還有4天時間可以享有「金黃地瓜條買1送1」，另外，活動期間，只要購買任何一份超值全餐，即可免費獲得小薯、蘋果派或蛋捲冰淇淋，而早餐時段選購豬肉滿福堡加蛋更能額外獲免費贈薯餅。

金黃地瓜條。圖／麥當勞提供

麥當勞蘋果派。圖／麥當勞官網

另外，2款精選優惠為「大麥克+中杯可口可樂」特價99元、「麥香魚+小杯玉米湯」特價79元，還有早餐限定的「買豬肉滿福堡加蛋送薯餅」，即日起至12/17搶吃，提醒優惠券每張券限換1次，單筆交易限用1張。

漢堡王即日起至2024/2/15前推出最新應景耶誕節「激省優惠券」，共有24種好康最高可省下1794元，包含必搶「8大品項買1送1」，有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、四塊雞塊、洋蔥牛肉堡、脆雞堡、小華堡及西部小華堡，統統皆享買1送1。

漢堡王。圖／漢堡王提供

優惠券還有8款「個人超省餐」，其中包含限量販售的「茴香柑橙海老鱈魚堡＋小薯＋中可」組合，優惠價139元。另有4款「雙人激享餐」包含新推出的「雙起士牛肉堡＋小薯＋中可」，2套優惠價168元。另外，還有銅板下午茶「10塊雞塊+中薯」只要99元。