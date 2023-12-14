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王品新韓式「金咕」插旗西門！4人同行享7折，豬五花3種吃法快嘗鮮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝金咕臉書粉專
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王品旗下「金咕」韓式料理品牌開幕了！試營運優惠趕快手到筆記起來！該品牌引進了最道地的韓式原塊烤肉，以豬五花呈現三種驚喜吃法，保證一吃就驚艷，活動四人最狂可享7折！

圖／翻攝金咕臉書粉專
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「金咕」堅持使用原塊肉，質感扎實，每一口都帶來濃郁的肉感滿足，更選擇了美味的國產豬肉，保證大口咬下時更是安心無憂，非常適合酒肉好友一同來享受這場大口吃肉的盛宴，品味韓式道地滋味！

圖／翻攝金咕臉書粉專
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現在試營運活動期間自2023年12月22日至2024年1月1日，只要加入官方Line，「3人同行更可享受75折優惠，而4人同行更享有7折超值優惠」。絕對是不容錯過的開幕活動！

圖／翻攝金咕臉書粉專
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預約訂位將於即日起已正式開始接受訂位，而開幕活動預計將於12月22日（五）11:30隆重舉行。該品牌地點位於台北市萬華區武昌街二段57號2-3樓，欲了解更多美食詳情，請撥打電話：02-2312-1988。

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