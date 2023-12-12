撿便宜！漢堡王「咖啡喝到飽」隱藏優惠曝光 星巴克「續杯7折」還能點不同飲品

咖啡無限續杯！漢堡王也有銅板早餐，內用還有隱藏版優惠「無限續咖啡」，知名Youtuber蔡阿嘎實測成功，早上10:30前點購早餐組合即可享美式咖啡免費續杯，身為咖啡控的你怎麼能錯過呢？

圖／漢堡王台灣粉絲頁

漢堡王隱藏版優惠「內用早餐無限續咖啡」大方登場，凡於早上10:30前至漢堡王特定門市購買早餐組合，即可享「咖啡喝到飽」的福利。漢堡王早餐有火腿培根蛋堡、花生蔬菜蛋堡、華鱈魚堡、經典脆雞堡、起士火腿脆雞蛋堡及4塊雞塊等選擇，搭配套餐最低64元起就能享受咖啡續杯的好康，點購「花生蔬菜蛋堡」配上一杯小杯美式也只要74元，蔡阿嘎也讚「很好吃」。值得注意的是，早餐供應時間為每日早上10:30前，且優惠限有販售早餐之門市，建議可先至漢堡王官網查詢或至電詢問是否適用優惠。

圖／摘自Youtube蔡阿嘎Life

此外，星巴克也有飲料續杯優惠，於12/31前至星巴克門市憑購買任一原價飲料的發票，可於原門市享當日飲料「續杯7折優惠」乙次，限同一人於同一門市於同一時段用同一杯子，但7折優惠可點購不同飲料喔！

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

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