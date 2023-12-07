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一個月聲量破萬！爆紅中國零食「魔芋爽」是什麼？入侵校園小學生躲廁所偷吃

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文／蔡瓅萱

近期由中國流傳而來的零食「魔芋爽」在臺灣非常受歡迎，許多人都會買回家當做追劇零食。近期這個食物甚至還在小學生之間風行，成為不少國小孩童最喜歡的零食。不過有師長擔心，魔芋爽的大量添加物和高納含量，若是過量食用可能會影響到孩子的身體健康，因此近期許多校園都開始進行勸導，「魔芋爽」也在網路上造成許多話題。

「魔芋爽」是什麼？小學校園爆紅！

「魔芋爽」為來自中國的零食，「魔芋」為中國的「蒟蒻」之意，不過實際上魔芋爽並不是蒟蒻，而是以魔芋粉、澱粉等成分仿造蒟蒻的口感製成，再加上大量調味料及添加物，變化出麻辣、香辣等各式各樣的口味。由於外型長得像毛肚，因也被稱為「素毛肚」，受到不少素食者喜愛。

來自中國的零食「魔芋爽」有許多不同口味

▲來自中國的零食「魔芋爽」有許多不同口味。

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麻辣鮮香的魔芋爽，讓許多人一吃就上癮。王介立醫師於臉書貼文中表示，魔芋的主要成分為葡甘露聚醣（glucomannan）並且是非常遠離原型的高度加工食品，並且還有著高脂肪、碳水略低的特性，除此之外，還是納含量非常高的食品，每100克中就有超過1千毫克的鈉，「這個數字基本上跟7-11最鹹的梅肉差不多等級，基本上肯定是有夠鹹。」

從「魔芋爽」的成分表中可以看見鈉含量非常高

▲從「魔芋爽」的成分表中可以看見鈉含量非常高。

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師長憂健康問題限制食用　學生躲廁所偷吃

魔芋爽在近日成為小學校園裡流行的零食，這樣的高鈉含量，也讓許多師長擔心過度食用會對孩童的健康造成影響，因此有些學校開始進行宣導，要求學生不要食用過量。不過有些學生居然因此躲進廁所偷吃，造成師長管理上更加困難。

近年來隨著抖音、小紅書等中國短影音平臺發達，許多中國的流行文化也透過社群傳播到臺灣，像是先前爆紅的玩具「蘿蔔刀」就形成一股風潮，近日「魔芋爽」又帶起話題。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「魔芋爽」近一個月的網路聲量高達16,248筆，其中好市多引進魔芋爽，以及魔芋爽成為小學生流行零食，都帶起許多討論。

「魔芋爽」近一個月聲量趨勢變化

▲「魔芋爽」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

魔芋爽是否會對健康造成影響？王介立醫師表示：「能上架就是能讓人吃，只是，能不能吃這種問題，通常就是要問施主你自己。就像我常回答洗腎病人：沒有什麼是你不能吃的，但基本上都是量的問題。當然，除了量以外，還有CP值的問題就是了。」其實重點皆在於「不要攝取過量」。


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月05日至2023年12月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『魔芋爽』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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