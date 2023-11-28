1個人也能吃！韓式私房料理吃到飽插旗西門 1秒變韓劇主角狂嗑阿嬤的菜
別再只會吃石鍋拌飯、韓式炸雞、部隊鍋了！全台首間主打韓式私房菜的「江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽」12月在台北西門開幕，把台灣少見的韓國菜色都搬到餐廳裡，讓人直接變成韓劇裡嘗遍日常菜色的主角，還不快來讓韓國的「阿嬤」餵飽大家！
吃韓式料理的時候，總是想吃豆腐鍋，又想要來個海鮮煎餅或炸雞小菜，都覺得荷包痛痛的捨不得點下去…不過在「江陵阿嬤」就沒這個問題啦！只要一個價位就可以吃到所有想吃的菜色，而且走的是家常菜風格，吃得到像大白菜、櫛瓜煎餅這樣的私房料理，想到那沾上一層薄薄的麵糊的白菜跟櫛瓜下鍋煎之後，有油香跟蔬菜的鮮甜，愛吃蔬菜的人可別錯過。
店內還有涼拌黑麻糊蓮藕、菜包肉、韓式蒸蛋、辣炒豬肉等等較罕見的韓國菜色，泡菜也從韓國進口；甜點則有綿綿的黑糖花生豆腐花，還有比較少看到的「韓式水果花菜」，連玉米鬚茶也不怕大家喝，吃膩了常見的韓式料理的，可以來換換口味囉。
「江陵阿嬤」的首間店在台北西門設立，就位在唐吉訶德樓上，吃飽之後還可以順勢到樓下逛逛消食，簡直完美；最後還有特別的一點，平日一個人也可以用餐，不用跟朋友喬時間喬得很辛苦，一個人就可以爽快開吃韓式料理，快手刀訂位去！
江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店
台北市萬華區西寧南路123號4樓
電話：02-23310501
週日至週四11：00～22：00(收客至20：30)
週五、六11～00～22：30(收客至21：00)
全天供餐，無休息時段；平日下午16：30前可單人用餐
試營運及開幕優惠
11/27～30試營運期間，2人同行第2人7折
12/1～3開幕首三日優惠，2人同行1人免費(限每日前25組)，其餘一律9折
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