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現省136元！「頂呱呱 x 決勝時刻Ｍ」共推2款限定聯名餐 爽嗑「台式薄皮嫩雞」再贈地瓜薯條、刮刮卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱提供
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台味速食品牌「頂呱呱」再推聯名，攜手Garena代理手遊《決勝時刻Ｍ》共推限定聯名套餐，吃得到經典台式風格薄皮嫩雞與多汁滑嫩雞腿，包含原味炸雞、阿勇雞塊、可樂系列等人氣品項下殺68折，大口吃雞就趁現在！

圖／頂呱呱提供
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即日起至12/3，「頂呱呱」與手遊《決勝時刻Ｍ》聯名推出限定2款「決勝時刻聯名套餐」，「今晚吃雞桶」主打台式薄皮嫩雞及滑嫩雞腿，特價299元（原價435元），現省136元，肉控必點這一味；另一款「決勝三寶餐」則有鹹香涮嘴的酥脆雞脖子和招牌呱呱包、地瓜薯條等明星商品，優惠下殺72折，特價149元（原價205元）。

圖／頂呱呱提供
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此外，即日起，凡至頂呱呱門市出示《決勝時刻Ｍ》遊戲畫面並購買任一套餐，即贈「地瓜薯條(大)」一份；且只要購買聯名餐就送虛寶刮刮卡，有機會刮出限定造型「魅影-細雪冰息」，吃雞再兼試手氣啦！

圖／頂呱呱提供
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頂呱呱「決勝時刻聯名套餐」活動資訊

活動日期：即日起～12/3

活動內容：「今晚吃雞桶」特價299元（原價435元）含原味炸雞3塊、原味雞腿2支、阿勇雞塊6塊、35元可樂系列飲品2杯；「決勝三寶餐」特價149元（原價205元）含雞脖子1份、呱呱包1顆、地瓜薯條1份

備註：全台門市販售，除桃園機場店不參與；35元可樂系列飲品可選：可樂/零卡可樂/雪碧/檸檬紅茶

頂呱呱「決勝時刻」贈刮刮卡活動資訊

活動日期：即日起～12/3

活動辦法：活動期間凡購買決勝時刻聯名套餐，即贈期間限定「虛寶刮刮卡」乙張（數量有限，送完為止）

圖／頂呱呱提供
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