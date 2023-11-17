週末爽喝一波！ 星巴克「全品項2杯6折」 全家咖啡買1送1、7-ELEVEN霜淇淋第2杯半價

周末優惠小確幸來了！星巴克今（17日）祭出購買兩杯大杯或特大杯相同品項的飲料，可享有「兩杯6折」的優惠。全家便利商店則於11/17至11/19連3天Let’s Café特大杯美式、杜老爺雪糕等夯品「買1送1」、想吃7-ELEVEN新口味「統一布丁霜淇淋」第2杯半價優惠。

●星巴克

圖／星巴克官網

11/17星巴克門市優惠，購買2杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享2杯6折優惠。單筆交易最高限購4杯，並當場一次領取，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

●全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家週末好康自11/17至11/19至實體店舖購買Let’s Café 特大杯美式(不限冰熱)享「買1送1」，隨買跨店取則推出FamiCollection鹼性離子水(1385ml)、杜老爺草莓蘋果優格雪糕、農心超進化辛碗麵、食麵王炒碼海鮮口味、星太郎香菜超寬條餅同品項「買1送1」。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN週五、六、日只要持icash Pay、icash 2.0，享霜淇淋「第2杯半價」(原價49元)，同時可享贈20點OPEN POINT優惠，相當於第2支不到5元，現在衝門市入手，還能嚐到攜手統一布丁打造的最新口味「統一布丁霜淇淋」，即日起於限定門市開賣，不限平假日、購買任一支霜淇淋再贈OPEN POINT 10點。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

即日起至12/12止，萊爾富門市Hi Café大杯冰/熱蜂蜜風味拿鐵（售價75元）、大杯熱醇脆黑糖拿鐵（售價65元）任選2杯88元，不可寄杯。

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