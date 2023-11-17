星巴克不潮了？PTT酸吸引力不如新興網美店　關鍵字看網友更在意「優惠」

文／蔡瓅萱

每天一杯咖啡已經變成許多人的日常，上班或上課時往往都需要咖啡因來提供一整天的精神和專注力，臺灣目前也有多家連鎖咖啡店提供消費者不同選擇，像是星巴克、路易莎、85度C、cama現烘咖啡等等。不過近期有網友認為，在連鎖店不斷展店的情況下，過往在大家印象中光鮮亮麗的星巴克形象似乎也開始轉變，吸引力變低，引發討論。

網美咖啡廳林立 星巴克不潮了？

一名網友在PTT發文，表示以前的星巴克主打「高雅精緻潮」，雖然之後路易莎崛起吸走不少學生客群，但星巴克還是常常「像菜市場喧鬧」，讓他好奇這樣人潮滿滿的星巴克是否的還像以前一樣吸引人，「星巴克在你心目中是否依然潮？」

▲網友發文討論「星巴克吸引力是否變低」。

image source: 翻攝自PTT

貼文引來許多人留言回覆，不少網友指出，近幾年出現許多高單價的網美咖啡店，星巴克早已不像從前是昂貴咖啡的代表，再加上有一定的品質，吸引到許多人，「現在很多網美店比星巴客還盤」、「比起網美店價錢ok，東西也不難吃，越來越常約星巴克了」、「越來越多咖啡廳比星巴克還貴了」。

▲星巴克位居網路溫度計的連鎖咖啡網路口碑排行榜第1名。

image source：《DailyView網路溫度計》連鎖咖啡網路口碑排行（2023/08/17~2023/11/14）

網友們表示，現在大家去星巴克消費大多是看重CP值，更有許多人只在有優惠的時候才會選擇星巴克，若是重視氣氛的話，大多會選擇其他咖啡店，「一直都不覺得潮耶」、「有優惠才會特別去買」、「會去星巴克是等人或逛街休息才會去」、「早就過氣了，現在一堆新的網紅咖啡」、「只有買一送一才會去買」、「以前一杯一百多很潮，現在隨便一咖啡店都找不到沒破百的品項」、「星巴克比菜市場還吵，哪來的高雅精緻」。



網友更在乎「優惠」 ！熱門探索概念出現「買一送一」、「2杯6折」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「星巴克」近一個月內的探索概念中除了熱門品項「太妃核果那堤」之外，也出現「買一送一」、「星巴克買一送一」、「2杯6折」等，顯示出在網路討論中其實星巴克的優惠佔了不少比例。此外，探索概念中還出現建築造型像童話小屋的「星巴克花蓮理想門市」，雖然一般門市的整體氛圍被許多網友認為不及其他網美咖啡店，不過像這類的特殊門市在網路上還是有一定的討論度。

▲「星巴克」近一個月探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

明日推出「2杯6折」活動！所有現做飲品皆適用

從網路探索概念中可以發現星巴克的優惠是許多網友關注的重點，近期星克巴也祭出眾所期待的「2杯6折」，明（17）日將推出「一起迎接美好週末．2杯6折」活動，當日於門市購買2「大杯」（含）以上相同容量、風味、冰熱的飲料，即可享有2杯6折的優惠（單筆消費最高限購4杯，限當場一次領取）。

本次優惠活動囊括所有現做飲品品項，包含星冰樂全系列、茶類、咖啡系列飲品都在優惠範圍內（不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料）。此外，活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂和行動預點服務；高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館、臺北101典藏門市等觀光景門市也不適用此優惠活動（詳細活動辦法以星巴克官方網站公告為主）。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月17日至2023年11月15日。