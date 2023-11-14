快訊

曾暴力討債獲交保…水上鄉民代表會主席涉毒品案 今遭檢調搜索約談

民進黨「花酒案」連環爆！被質疑出賣黨內同志 邱世元發聲

士官長推女同事屁股上戰車挨批性騷擾 軍方記2大過卻被法院撤銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛肉麵又變身了！拿坡里 x 三商巧福「原汁牛肉麵披薩」重磅出擊 「經典滷蛋、靈魂酸菜」統統加進去

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拿坡里官方粉絲團及拿坡里提供
圖／拿坡里官方粉絲團及拿坡里提供

牛肉麵又變身了！拿坡里攜手牛肉麵連鎖「三商巧福」推出聯名新品「原汁牛肉麵披薩」，期間限定28天，活動期間再推「DM截角」好康福利，多吃一餐「原汁牛肉麵套餐」現省56元，嘗鮮新披薩再吃經典牛肉麵一整個大滿足。

拿坡里攜手牛肉麵連鎖「三商巧福」推出聯名新品「原汁牛肉麵披薩」，限定開賣28天。圖／拿坡里官方粉絲團
拿坡里攜手牛肉麵連鎖「三商巧福」推出聯名新品「原汁牛肉麵披薩」，限定開賣28天。圖／拿坡里官方粉絲團

知名餐飲強強出擊！「拿坡里 x 三商巧福」合作推出世紀聯名，首推新口味「原汁牛肉麵披薩」，自即日起至12/11限定販售，新品「原汁牛肉麵披薩」特別將原汁原味的三商巧福牛肉麵湯頭加入披薩基底，搭配嫩口牛肉塊及經典滷蛋，Q彈麵條、靈魂酸菜更是畫龍點睛，一口就能吃到原汁牛肉麵與美味披薩的雙重饗宴。

原汁牛肉麵披薩。圖／拿坡里官網
原汁牛肉麵披薩。圖／拿坡里官網

「原汁牛肉麵披薩」開賣期間，還能憑拿坡里DM截角至三商巧福點購「原汁牛肉麵套餐」享特價159元（原價215元）；另至三商巧福消費任一套餐，也能獲得「原汁牛肉麵披薩」優惠券一張，憑券可至全台拿坡里披薩炸雞門市享有「原汁牛肉麵大披薩」特價259元（原價359元）、「原汁牛肉麵小披薩」特價159元（原價259元）優惠。而喜歡拿坡里炸雞的朋友，還有倒數兩天的拿坡里炸雞專賣店「6塊雞腿二重奏」超殺價211元（原價330元），以及「戰斧雞腿買一送一」優惠，好康只到11/16，把握最後機會再吃一波。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

延伸閱讀：

雞塊買1送1、買焙果送原萃！麥當勞「炸蝦堡、香蕉巧克力雙餡派」限時回歸

新店人福音！藏壽司新店裕隆城開幕祭「連14天9折」 加碼滿額送限量「卡娜赫拉造型杯」要收藏

牛肉麵 披薩 拿坡里 三商巧福 炸雞 買一送一

相關新聞

7-ELEVEN×Netflix《此時此刻》獨家11款特色商品開賣！思樂冰「幸福粉紅葡萄泡泡風味」快嘗鮮

7-ELEVEN商品跨界再出新招，鎖定年輕世代追逐串流戲劇，首度與Netflix今年秋冬最懂你的愛情都會影集《此時此刻》...

全家便利商店聯手Netflix台劇排行冠軍《美食無間》推創意美食！還有4款限量耶誕杯塞快收集

全家便利商店美食進軍影劇界，宣布與電影、影集展開全新跨界合作，以公益聯名活動及美食，在年末時節為消費者帶來溫暖與驚喜。「...

大胃王來挑戰！ 1kg漢堡吃完贈2千元折抵券、壽司盤疊超過身高就免費

大胃王秀身手的時刻到了！ S&W Butcher's Shop餐廳更推出大份量的「年中狂歡巨餐」以及「吃肉大胃王比賽」；而「爭鮮大胃王比賽」則如火如荼地進行中，最後3場將在台大店舉行，盤子疊過身高就能免費吃！

牛肉麵又變身了！拿坡里 x 三商巧福「原汁牛肉麵披薩」重磅出擊 「經典滷蛋、靈魂酸菜」統統加進去

牛肉麵又變身了！拿坡里攜手牛肉麵連鎖「三商巧福」推出聯名新品「原汁牛肉麵披薩」，期間限定28天，加碼推「DM截角」好康福利，多吃一餐「原汁牛肉麵套餐」現省56元。

雞塊買1送1、買焙果送原萃！麥當勞「炸蝦堡、香蕉巧克力雙餡派」限時回歸

麥當勞「Signature極選系列」繼推出炸蝦天婦羅入堡後，即日起再將「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「雙蝦天婦羅堡」限時回...

預約困難店+1！大阪教父級串燒在台姐妹店fumèe開幕

喜歡日式燒鳥的饕客快手刀訂位！在日本大阪獲米其林一星肯定的「焼鳥 市松」，與「MMHG湘樂餐飲集團」攜手合作的首家海外姐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。