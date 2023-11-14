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牛肉麵又變身了！拿坡里 x 三商巧福「原汁牛肉麵披薩」重磅出擊 「經典滷蛋、靈魂酸菜」統統加進去
牛肉麵又變身了！拿坡里攜手牛肉麵連鎖「三商巧福」推出聯名新品「原汁牛肉麵披薩」，期間限定28天，活動期間再推「DM截角」好康福利，多吃一餐「原汁牛肉麵套餐」現省56元，嘗鮮新披薩再吃經典牛肉麵一整個大滿足。
知名餐飲強強出擊！「拿坡里 x 三商巧福」合作推出世紀聯名，首推新口味「原汁牛肉麵披薩」，自即日起至12/11限定販售，新品「原汁牛肉麵披薩」特別將原汁原味的三商巧福牛肉麵湯頭加入披薩基底，搭配嫩口牛肉塊及經典滷蛋，Q彈麵條、靈魂酸菜更是畫龍點睛，一口就能吃到原汁牛肉麵與美味披薩的雙重饗宴。
「原汁牛肉麵披薩」開賣期間，還能憑拿坡里DM截角至三商巧福點購「原汁牛肉麵套餐」享特價159元（原價215元）；另至三商巧福消費任一套餐，也能獲得「原汁牛肉麵披薩」優惠券一張，憑券可至全台拿坡里披薩炸雞門市享有「原汁牛肉麵大披薩」特價259元（原價359元）、「原汁牛肉麵小披薩」特價159元（原價259元）優惠。而喜歡拿坡里炸雞的朋友，還有倒數兩天的拿坡里炸雞專賣店「6塊雞腿二重奏」超殺價211元（原價330元），以及「戰斧雞腿買一送一」優惠，好康只到11/16，把握最後機會再吃一波。
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