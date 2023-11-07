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這組超划算！肯德基「神祕5碼」掀熱議 「比五折強」網讚爆：根本良心

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

蛋撻控筆記！肯德基祭出「雙11肯定吃」優惠活動，超值套餐、銅板點心買一送一任你選。除此之外，另有一組「優惠碼」在網路上掀起高度討論，被眾人大讚「肯定要吃爆」、「好優惠喔」、「這個組合這樣的價錢真棒，已經吃過兩次了」。

餐點示意圖。圖／肯德基提供
餐點示意圖。圖／肯德基提供

容易錯過要收藏！肯德基不時推出多種餐點優惠，單點、套餐統統有，每個優惠對應一組優惠碼，而近日有組「優惠碼」引發網友討論，超高CP值令人看到都直呼「真的很超值」，這款組合內含雙色轉轉QQ球一份、原味蛋撻兩個及小杯無糖茉莉綠茶一杯，輸入優惠碼「40426」即享銅板價69元，現省102元，直接下殺4折，蛋撻控還不快吃爆！

優惠碼「40426」套餐內含雙色轉轉QQ球一份、原味蛋撻兩個及小杯無糖茉莉綠茶一杯，只要銅板價69元。圖／肯德基官網
優惠碼「40426」套餐內含雙色轉轉QQ球一份、原味蛋撻兩個及小杯無糖茉莉綠茶一杯，只要銅板價69元。圖／肯德基官網

值得注意的是，該優惠碼使用期限至12/4，有網友分享點餐時可直接報優惠碼，飲料還能換成可樂或七喜等。此外，還有內行人表示「自帶杯再扣5元喔」，真的太會省啦！

圖／摘自肯德基官網
圖／摘自肯德基官網

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蛋撻 肯德基

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