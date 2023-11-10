「2023世界義大利美食週」登場 串聯全台50家義式餐廳、抽米蘭機票

「2023世界義大利美食週」今年邀請超過50家正宗義大利料理餐飲業者參與，包括五星級酒店、米其林餐廳、排隊名店、受到國際獎項肯定的職人餐廳，從平價到高檔，將送出台北-米蘭來回機票、義式美酒美食等獎品。

由義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組主辦的「2023世界義大利美食週」，旨在致力推廣義大利美食，今年依舊號召在台眾多義大利餐廳共襄盛舉，邀請台灣民眾一起前往義大利餐廳享受最道地的美好生活。

君品酒店「雅意Artbrosia」菜色–方塊和手工藝麵餃。圖片來源| 義大利經濟貿易文化推廣辦事處

羅馬排隊冰淇淋名店「Old Bridge義式冰淇淋」。圖片來源| 義大利經濟貿易文化推廣辦事處

五星級酒店部分，如君品酒店「雅意Artbrosia」、寒舍艾麗酒店「LA FARFALLA義式餐廳」、台北美福大飯店「GMT義大利餐廳」、慕軒飯店「GUSTOSO義大利餐廳」、台北文華東方酒店「Bencotto義大利餐廳」、台北遠東香格里拉大飯店「Marco Polo Restaurant馬可波羅餐廳」等皆共襄盛舉，其中台北文華東方酒店「Bencotto義大利餐廳」入選米其林指南，君品酒店「雅意Artbrosia」為米其林推薦餐廳，各大飯店也不乏邀請米其林星級主廚坐鎮。

台北遠東香格里拉大飯店「馬可波羅餐廳」亦為台北著名的浪漫景觀餐廳。圖片來源| 義大利經濟貿易文化推廣辦事處

還有來自義大利品牌的台灣分店，包括威尼斯百年咖啡廳「福里安花神咖啡Caffè Florian」、羅馬排隊冰淇淋名店「Old Bridge義式冰淇淋」。

「Peppino培皮諾小館」供應南義經典披薩。圖片來源| 義大利經濟貿易文化推廣辦事處

此外，亦囊括全台享有名號、受到國際獎項肯定的諸多義式餐廳，例如榮獲義大利版米其林- 紅蝦評鑑的「La Mole Taipei」，主廚Simone為義大利人，口味道地，並設有義大利特選平價酒窖；名列「世界十大純素冰淇淋店」的「Nice Cream義式手工冰淇淋店」，源自瑞士，以豆漿、杏仁奶等取代牛奶，結合義大利技術及台灣優質在地水果，打造純天然義式手工冰淇淋。

獲得台灣500盤評鑑的「Restaurant Re-」，融合義魂與台灣在地養分。圖片來源| 義大利經濟貿易文化推廣辦事處

「Peppino培皮諾小館」，主廚黃振豪曾奪下「CAPUTO世界披薩職人經典賽國際組冠軍」，其研習傳統南義那不勒斯披薩近10年；入選「亞太50最佳披薩」的「Zoca Pizza佐佧義式窯烤披薩屋」，以道地的窯烤披薩、口味豐富為特色；同樣入選「亞太50最佳披薩」的「CURA PIZZA」，是萬華區排隊美食，走薄片披薩、物美價廉路線。

獲得台灣500盤評鑑的「Bella Roma Taichung」，位於台中西屯區，為來自羅馬的義大利籍老闆開設，供應披薩、義大利麵、提拉米蘇等義式美食，平價樸實，受到饕客青睞；亦獲得台灣500盤評鑑的「Restaurant Re-」，位於新竹高鐵站附近，由美女主廚劉宴瑜帶領團隊，她曾於義大利當地學習傳統美食手藝，融合義魂與台灣在地養分。

還有更有多家獲得義大利拿坡里披薩協會認證的披薩專賣店，以及義大利主廚坐鎮名店等等，都以最道地的義大利料理，邀請台灣民眾一起回到餐桌、一同分享喜悅。

2023世界義大利美食週登場，串聯全台50家義式餐廳。圖片來源| 義大利經濟貿易文化推廣辦事處

民眾只要在2023年11月10日至11月19日間，前往官網所列餐廳消費並完成指定打卡，即可獲得活動專屬優惠。此外在世界義大利美食周台灣活動官網登錄個人資料，還有機會抽中各式義大利好禮，包括長榮航空「台北-米蘭經濟艙來回機票」、正宗貝里尼白桃氣泡雞尾酒禮盒、西西里島稀有品種頂級葡萄酒、夏季松露醬與帕瑪森乾酪禮盒組、義大利代表啤酒沛羅尼、經典聖誕麵包潘娜多妮、巴薩米克醋禮盒組等，精選最道地、最代表義大利風土滋味的各項好禮，讓台灣民眾從舌尖上全面感受義大利美食與無限熱情。

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