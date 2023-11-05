菜夾跟山一樣高！ 女星吃超佛心自助餐 結帳「這價格」驚喊：好扯
面對物價飛漲，每一餐動輒破百元成為日常，而女星「林彥君(暱稱151)」分享自己到台中一間自助餐店用餐，夾菜夾到跟山一樣高，其中包括滿滿的肉、青菜、冬粉等等，心中原本已經推測不會太便宜，結果結帳價格超佛心，讓她忍不住分享！
39歲女星151林彥君去年跟越野車國手江勝山結婚，目前懷孕6個月的她(4日)在臉書分享台中一家自助餐，菜爆多夾2盤再加上主食飯，寫道：「跟山一樣的兩盤才200！好扯！」
有網友跪求佛心自助餐店地址，林彥君二話不說秀出該店家地圖，是台中大肚一間燒臘鴨莊，接著網友紛紛留言「兩百有點太誇張」、「一人吃二人補」、「超讚唉！夾自己愛的 又飽足感佛心 」。
經查，該燒臘鴨莊店位於台中大肚區，Google評論高達4.4顆星，許多網友評論留言讚「給菜不手軟，吃的好飽足」、「份量很大 很實惠 可以選四個菜 菜色多樣」、「超級划算又好吃的燒臘便當，店員夾菜完全不手軟，夾好夾滿，份量超多的，完全可以吃超飽」。
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