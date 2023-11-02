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壞消息！ 佳德鳳梨酥暫關閉「網路訂購服務」 因原物料短缺致歉：努力克服

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝佳德鳳梨酥臉書粉專
圖／翻攝佳德鳳梨酥臉書粉專

受原物料供應影響+1！ 台北知名糕餅店「佳德鳳梨酥」今(2)日在粉專、官網公告「暫時關閉網路訂購，僅能門市限量販售。」表示起因於原物料供應短缺，但也表示「已成立訂單」不影響出貨。

圖／翻攝佳德鳳梨酥臉書粉專
圖／翻攝佳德鳳梨酥臉書粉專

佳德鳳梨酥在粉絲專頁發文表示「很抱歉一個壞消息」，接著說「目前因原物料供應短缺，鳳梨酥系列暫時關閉網路訂購，但已成立訂單不影響出貨；而鳳梨酥系列每日門市限量販售售完爲止，其他產品不受影響。」並誠意表達「工廠會努力剋服生產上的挑戰，並希望能儘快恢復網路訂購」，請消費者們耐心等候。

圖／翻攝佳德鳳梨酥臉書粉專
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