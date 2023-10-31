聽新聞
test
0:00 / 0:00
扯！知名麻辣鍋用餐驚見「一整窩蟑螂」 當事人反映「收一回覆」怒批：甩鍋
太傻眼！近日食安問題頻傳，沒想到還有人碰上吃飯遇到「滿抽屜蟑螂」的驚悚事件，有網友在爆料公社爆料自身的用餐體驗，發現該店的餐點與服務不如預期，最誇張的是還看見「一整窩蟑螂」，讓原PO嚇到一覺醒來仍心有餘悸。
有網友在爆料公社分享最糟用餐體驗，原PO近日前往知名高樓層麻辣鍋用餐，沒想到餐點及服務都與他預期不同，部分餐品油耗味明顯、上菜速度緩慢等，更讓他內心產生恐怖陰影的是，該網友打開桌上小抽屜準備抽衛生紙擦嘴，驚見「一整窩蟑螂」，立刻向服務人員反映，但卻收到「會跟微風投訴」的回應，令原PO更是傻眼，直呼「甩鍋百貨」。
網友補充道，百貨會針對公共空間、管線管道等做消毒，但餐廳抽屜並非百貨所控範圍，直言「把衛生與食品安全問題直接甩鍋給百貨」，且以招待一瓶飲料搪塞過關，令人不解「這間餐廳到底在想什麼啊！」
不少網友看到該爆料也紛紛表示「這已經需要衛生局來關切了」、「超級不行，看了全身癢頭皮發麻」、「無知的處理方式比蟑螂更可怕」，原PO也提到「已同步發陳情文給北市府，希望不會被吃案」。
原文可見：爆料公社
延伸閱讀：
．花1100元「猛點600盤肉」！ 一家5口狂嗑火鍋吃到飽 店家調監視器超傻眼
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言