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扯！知名麻辣鍋用餐驚見「一整窩蟑螂」 當事人反映「收一回覆」怒批：甩鍋

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自爆料公社
圖／摘自爆料公社

太傻眼！近日食安問題頻傳，沒想到還有人碰上吃飯遇到「滿抽屜蟑螂」的驚悚事件，有網友在爆料公社爆料自身的用餐體驗，發現該店的餐點與服務不如預期，最誇張的是還看見「一整窩蟑螂」，讓原PO嚇到一覺醒來仍心有餘悸。

圖／摘自爆料公社
圖／摘自爆料公社

有網友在爆料公社分享最糟用餐體驗，原PO近日前往知名高樓層麻辣鍋用餐，沒想到餐點及服務都與他預期不同，部分餐品油耗味明顯、上菜速度緩慢等，更讓他內心產生恐怖陰影的是，該網友打開桌上小抽屜準備抽衛生紙擦嘴，驚見「一整窩蟑螂」，立刻向服務人員反映，但卻收到「會跟微風投訴」的回應，令原PO更是傻眼，直呼「甩鍋百貨」。

網友補充道，百貨會針對公共空間、管線管道等做消毒，但餐廳抽屜並非百貨所控範圍，直言「把衛生與食品安全問題直接甩鍋給百貨」，且以招待一瓶飲料搪塞過關，令人不解「這間餐廳到底在想什麼啊！」

原PO表示，打開桌上小抽屜準備抽衛生紙擦嘴，驚見「一整窩蟑螂」，立刻向服務人員反映，但該餐廳竟「甩鍋百貨」。圖／摘自爆料公社
原PO表示，打開桌上小抽屜準備抽衛生紙擦嘴，驚見「一整窩蟑螂」，立刻向服務人員反映，但該餐廳竟「甩鍋百貨」。圖／摘自爆料公社

不少網友看到該爆料也紛紛表示「這已經需要衛生局來關切了」、「超級不行，看了全身癢頭皮發麻」、「無知的處理方式比蟑螂更可怕」，原PO也提到「已同步發陳情文給北市府，希望不會被吃案」。

原文可見：爆料公社

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