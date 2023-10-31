快訊

南韓總統府外驚傳砍人事件！77歲老翁持刀刺傷兩警

陸配在中國商業銀行工作37年…內政部不准她定居台灣 官司結果大逆轉

風城染黑？黑道餐會拜票惹議 綠批潑髒水疑設局 民眾黨：太單純很危險

「海底撈」轉戰微風南山開放訂位了！今日試營運「全新裝潢還增設孩童遊戲室」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／來自「海底撈」臉書粉專
圖／來自「海底撈」臉書粉專

台北市信義區的「海底撈」原位於ATT 4 Fun 6樓，然而由於租約到期，現在確定轉戰微風南山囉！新的「海底撈」分店於微風南山隆重登場，10月31日開始試營運，目前已在inline、Google、Facebook、Instagram上提供訂位服務。

圖／來自「海底撈」臉書粉專
圖／來自「海底撈」臉書粉專

信義店有別於過去其他分店，強調秉持輕盈的色調，打造出一個更寬敞且舒適的用餐環境，同時特別貼心地設置了兒童遊戲室，讓小朋友們盡情嬉戲。這意味著家長們可以放心品味美食，把小孩交給遊樂設施。遊戲室不僅提供豐富的玩具供小朋友們享受，家長也能以透明玻璃窗，一覽他們的孩子正在玩樂的畫面，讓家長安心小孩玩得也開心。

圖／來自「海底撈」臉書粉專
圖／來自「海底撈」臉書粉專

圖／來自「海底撈」臉書粉專
圖／來自「海底撈」臉書粉專

「海底撈」信義店的詳細資訊如下：

- 地址：台北市信義區松智路17號B2（位於微風南山）

- 營業時間：週一至週日，早上11:00至隔天凌晨04:00。

圖／來自「海底撈」臉書粉專
圖／來自「海底撈」臉書粉專

無論是品味美食的美食家還是希望全家人一同享受美味的家長，「海底撈」信義店絕對是不容錯過的好去處。

圖／來自「海底撈」臉書粉專
圖／來自「海底撈」臉書粉專

圖／來自「海底撈」臉書粉專
圖／來自「海底撈」臉書粉專

延伸閱讀：

第一屆「台南人必吃火鍋」Top5出爐1次看！石二鍋、小豪洲統統入列

桃園大江購物中心「美食周年慶」55家餐飲優惠一連30天

海底撈 火鍋

相關新聞

真好賺？「麥當勞 x NewJeans」聯名爆紅熱議 「無聯名餐點」令網失望：像被割韭菜

很好賺？麥當勞與韓國人氣女團NewJeans攜手推出超萌聯名，自10月25日起登台掀起粉絲搶購，但有非粉絲的顧客認為，包裝上多了幾隻兔子就是聯名，直呼「真好賺」引發網友熱議。

全台唯一！刺客義大利麵用煎的 PASTAIO內湖店獨賣

聽過用煎的「刺客義大利麵」（Spaghetti all' Assassina）嗎？PASTAIO引領義大利麵風潮，重現這...

「海底撈」轉戰微風南山開放訂位了！今日試營運「全新裝潢還增設孩童遊戲室」

台北市信義區的「海底撈」原位於ATT 4 Fun 6樓，然而由於租約到期，現在確定轉戰微風南山囉！新的「海底撈」分店於微風南山隆重登場，10月31日開始試營運，目前已在inline、Google、Facebook、Instagram上提供訂位服務。

吃過「炒鹽漬鱈魚佐綠芭蕉」嗎？ABV聖露西亞新菜上桌

旗下擁有多間風格各異的精釀啤酒餐廳的「ABV」，本季於位於台北東區商圈的「ABV加勒比海餐酒館」推出「聖路西亞傳統美食月...

炸物控開嗑！超人氣串炸吃到飽「串家物語」祭11月優惠 1日限定7折、平日「第二人半價」爽吃一整個月

打7折串炸吃到爽！來自日本主打動手串炸樂趣的「串家物語」推出11月用餐優惠，分別祭出兩波好康活動，除了一日限定7折外，還有長達一整個月的「第二人半價」...

點牛排送爐烤螯蝦！美福乾式熟成牛排館 期間限定優惠

節氣「霜降」已過、寒意漸增，全台各地明顯感受到初冬的到來，「白加紅」海鮮加牛肉食補正對時，Fresh & Aged美福乾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。