「海底撈」轉戰微風南山開放訂位了！今日試營運「全新裝潢還增設孩童遊戲室」

台北市信義區的「海底撈」原位於ATT 4 Fun 6樓，然而由於租約到期，現在確定轉戰微風南山囉！新的「海底撈」分店於微風南山隆重登場，10月31日開始試營運，目前已在inline、Google、Facebook、Instagram上提供訂位服務。

圖／來自「海底撈」臉書粉專

信義店有別於過去其他分店，強調秉持輕盈的色調，打造出一個更寬敞且舒適的用餐環境，同時特別貼心地設置了兒童遊戲室，讓小朋友們盡情嬉戲。這意味著家長們可以放心品味美食，把小孩交給遊樂設施。遊戲室不僅提供豐富的玩具供小朋友們享受，家長也能以透明玻璃窗，一覽他們的孩子正在玩樂的畫面，讓家長安心小孩玩得也開心。

圖／來自「海底撈」臉書粉專

圖／來自「海底撈」臉書粉專

「海底撈」信義店的詳細資訊如下：

- 地址：台北市信義區松智路17號B2（位於微風南山）

- 營業時間：週一至週日，早上11:00至隔天凌晨04:00。

圖／來自「海底撈」臉書粉專

無論是品味美食的美食家還是希望全家人一同享受美味的家長，「海底撈」信義店絕對是不容錯過的好去處。

圖／來自「海底撈」臉書粉專

圖／來自「海底撈」臉書粉專

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