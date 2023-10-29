來一杯！ Toyz拾汣茶屋開賣「超PINEAPPLE冰茶」 超派致敬價格曝光

致敬來一杯！ 網紅Toyz（劉偉健）與同是YTR超哥日前因炸雞店「到此一油」廢油事件引發爭議，雙方不斷地在網路上互槓，隨著超派炸雞推出「道歉雞排」後，整體事件也緩緩告一段落，而Toyz仍兌現曾經的承諾，宣布他經營的拾汣茶屋於28日正式開賣「超PINEAPPLE冰茶」，並訂定超派致敬價格優惠，引網友們討論。

回顧「到此一油」事件發展，起於Toyz拍下超哥經營的派炸雞新竹店，疑似將廢油渣倒入水溝中，後續引發新竹市環保局關切調查，而超哥則一連發多篇文反擊，最後調查結果為「超派炸雞」新竹巨城店員工倒入水溝的物質為「清洗鍋具之廢污水」，違反了《廢棄物清理法》需依法開罰4800元罰鍰。事後超派炸雞表示道歉以及深刻反省，而推出「道歉雞排」，以1片80元優惠價格回饋消費者。

圖／翻攝Toyz臉書

Toyz則實現直播中的承諾，於在社群上表示旗下手搖品牌拾汣茶屋，自10/28起每日限量開賣「超PINEAPPLE冰茶」，貼文內容提到「誰最PINE？我最PINE！致敬超派炸雞，超派價原價$120！特價$99！再折$19讓你買炸雞！每杯$80元」。讓網友們紛紛笑稱「這次不油了」、「買超pine配超派」、「一次戰兩個」、「有茶凍還不錯喝！超派」、「價格是不是有在偷臭。」

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