大到吃不完！漢堡王「五吋雙層國王大雞堡」超巨又爆汁 還有「吃貨優惠券」買1送1、最高省1848

呼叫肉肉控！漢堡王放大招把漢堡裡的肉排變厚了，推出全新飽足感十足的「國王大雞堡」，原塊超厚雞排爆汁帶勁，紮實肉感讓人一吃上癮。加碼送上漢堡王「吃貨周年慶優惠券」，最高直接省下1,848元，雞塊、小華堡買一送一等超值優惠統統有。

圖／漢堡王台灣粉絲頁

漢堡王全新「國王大雞堡」重磅登場，超厚雞腿排多汁有咬勁，經過獨門椒香醃製入味，定溫炸至外皮金黃、內裡肉嫩，真材實料吃得到，張大嘴一口咬下才對得起它的美味，有原味及辣味兩種可以選擇，還有五吋「雙層原味國王大雞堡」加倍厚實更滿足，吃過的網友都大讚份量超足，直呼「真的好大，吃不完」。

網友吃了「國王大雞堡」分享，沒那個胃真的不要輕易挑戰，雙層的超巨大。圖／摘自漢堡王台灣粉絲頁(網友陳佳妏)

此外，漢堡王年度盛事「吃貨周年慶優惠券」現正開跑，多種人氣漢堡、雞塊買一送一，再推「雙起士牛肉堡」只要45元，還有銅板下午茶、個人超省餐99元起、雙人激省餐最低168元等高CP值優惠，整張優惠券吃完就能省下1,848元，一路優惠至12/4，速食控們快收藏，今天就開吃！點此下載優惠券。

圖／漢堡王官網

漢堡王 國王大雞堡販售資訊

供應時間：每日10:30～打烊前30分鐘

適用門市：全門市（火烤店與部分門市無售，以各店供應為準）

延伸閱讀：

．漢堡王買一送一！限時2天「買安格斯堡、送海老堡」 超狂敬老優惠快閃不限量

．Bunnies衝了！ 10/25開賣「麥當勞X NewJeans」萌兔聯名套餐 必搶飲料買1送1、限定可樂紀念罐