韓流來了！「麥當勞 x NewJeans」10月25日登台 打卡萌酷兔兔包裝 粉絲嗨：直接吃爆

下一波是「NewJeans」！繼與經典動漫《七龍珠Z》聯名掀起熱潮後，台灣麥當勞將迎來下一波聯名，「麥當勞 x NewJeans」預計自10月25日起正式上市。印有可愛兔兔的麥當勞紙袋、飲料杯等包材將席捲各大社群，粉絲們還能期待一下屆時是否有主題快閃門市可以打卡。

圖／摘自韓國麥當勞官方Instagram

圖／摘自韓國麥當勞官方Instagram

又要衝麥當勞了！韓國麥當勞自3月起宣布與韓國怪物新人女團「NewJeans」聯名，引發全球粉絲熱議，紛紛敲碗各國麥當勞跟進。終於，在韓國麥當勞官方Instagram中發布一連串聯名上市國家及日期，台灣將於10月25日迎來新一波話題聯名，而汶萊、馬來西亞等地已先後開跑，吸引各地網友爭相搶拍「NewJeans」兔兔聯名包裝，像是飲料杯、紙袋等，還有門市設置不少NewJeans海報與告示牌，一次滿足粉絲的打卡欲。

圖／摘自IG@akiyamaerika

馬來西亞麥當勞門市內設置NewJeans裝置供粉絲打卡。圖／摘自IG@joilynn__

而NewJeans聯名登陸台灣的好消息一出，即讓不少粉絲歡呼直喊「吃過防彈的，也要吃一下NewJeans」、「希望能出個小卡」、「愛團來了」、「直接吃爆」等，預計將掀起一陣揪團吃麥當勞的打卡風潮。

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