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正式回歸！ 台東人氣名店「榕樹下米苔目」回來了 限量開賣想吃要盡早

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
榕樹下米苔目重新正式回歸。圖／聯合報系資料照、記者尤聰光／攝影
榕樹下米苔目重新正式回歸。圖／聯合報系資料照、記者尤聰光／攝影

台東知名人氣美食「榕樹下米苔目」終於要正式回歸了！ 8月底時曾在臉書粉專公告將歇業，後來經由創辦人之子女發聲明，因為大家口中的「阿嬤」黄王麗蘭過世需要暫停歇業，9月初未如公告日期復業曾讓遊客撲空，店家近日終於對外公告，於10月19日正式營業。

「榕樹下」開業半世紀，早期只是位在文化街樹下的小攤商，後來遷移至大同路擴大營業，懷舊風格成為台東排隊美食，曾在台東縣政府舉辦的「2019台東米苔目風雲榜TOP 10」票選活動中，獲得台東米苔目推薦榜上的冠軍。

榕樹下米苔目創辦人黃王麗蘭日前過世，創辦人之子女曾發聲明需要暫時歇業。圖／聯合報系資料照
榕樹下米苔目創辦人黃王麗蘭日前過世，創辦人之子女曾發聲明需要暫時歇業。圖／聯合報系資料照

8月底，榕樹下粉專以「勇敢放下」為標題貼公告，感謝台東、台灣、全世界各地鄉親朋友的長期支持與熱情。粉專貼文一出大家都以為榕樹下即將走入歷史，後續有親友澄清說，店家並非歇業，只是配合肉品市場休市店休8天，9月8日會開店營業。

榕樹下米苔目重新正式回歸！圖／翻攝榕樹下米苔目臉書
榕樹下米苔目重新正式回歸！圖／翻攝榕樹下米苔目臉書

然而9月初歇業數日之後，榕樹下米苔目恢復提供米苔目外賣，如今終於正式宣告將開始開放內用，於榕樹下米苔目貼文寫到「112年10月19日開放內用及外帶，營業時間為上午10點至下午15點、下午5點30分至19點30分」，並聲明每日「米苔目賣完為止」，看來回歸後採限量開賣，想吃的朋友們還是要盡早了。

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