白爛貓天天陪你吃弘爺！豐富獎項等你抽 更有汽車等百萬豪禮
早午餐連鎖品牌「弘爺漢堡」一年一度的吃早餐抽汽車活動又來囉！活動自2023/10/15起至12/15為期兩個月。活動期間只要到活動門市消費滿70元，就能獲得活動刮刮卡一張！除了有最大獎Nissan Tiida汽車之外，更有iPhone 14、家電、白爛貓聯名商品及可口可樂、Qoo週邊等超值百萬豪禮！
這次的活動擁有50萬名以上的獎項，每張刮刮卡共分三個中獎區域，一次消費就有三次中獎機會！
第一區「可口可樂加碼區」，獎項包含Cola冰桶、Cola旅行伸縮寶冰桶、Cola置物推車、Cola和室椅、Qoo懶人沙發、Qoo抱枕等加碼週邊獎項。
第二區「白爛貓驚喜區」，聯名白爛貓家族推出全新多款限量商品，有超吸睛的20吋「恐龍裝白爛貓」行李箱，白爛貓造型抱枕及白爛貓收納包等多款超可愛的限量獎品！
第三區「百萬豪禮區」，刮刮卡集齊「弘」「爺」「抽」「汽」「車」五個字即可參加大獎汽車抽獎！未抽中獎項的朋友還會加碼送弘爺漢堡$12,600餐券，更有手機、32吋液晶電視、烘碗機、腳踏車等實用家電用品。
活動期間更推出了多款白爛貓早餐包裝，讓可愛的白爛貓陪你吃早餐！各門市的刮刮卡數量有限，有興趣的朋友趕緊手刀參加！
活動日期：2023/10/15(日) - 2023/12/15(五)
活動辦法：凡來店消費滿70元，即贈刮刮卡乙張
兌日期獎：2023/10/15起至2024/1/15止
集 大 獎：凡集齊「弘」「爺」「抽」「汽」「車」，即可參加汽車抽獎。
凡集齊「早」「餐」「送」「手」「期」，即可獲得手機乙支。
注意事項：(1)本次活動刮刮卡數量有限，送完為止。
(2)本活動中獎人請依中華民國財政部領獎相關規定領獎；請參考財政部稅務入口網查詢。
(3)弘爺國際企業股份有限公司保有活動修改、變更或暫停之權利，若有未盡事宜得隨時補充公告之。
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