超搞怪「萬聖節限定餐點」12選！ 快來嚐「殭屍包、蜘蛛可頌、木乃伊巧克力、驚魂甜甜圈」

萬聖節即將到來！ 餐廳業者們紛紛絞盡腦汁端出最應景、最花心思和創意的「萬聖限定餐點」，udn旅遊美食編輯一口氣為大家整理出來，連鎖速食肯德基首推「全黑皮整隻雞」搭詭譎3色醬、點點心推萌鬼點心派對系列、Lady nara推身分證優惠，對中就贈紅眼幽靈黑奶茶，還有各家的萬聖點心甜甜圈、殭屍包、木乃伊巧克力等等，想嚐試萬聖搞怪這一篇快收藏！

⊙肯德基「萬聖黑皮整隻雞派對餐」

圖／肯德基提供

肯德基首次推出「萬聖節黑皮整隻雞」，搭配三種詭譎色彩的美味沾醬「南瓜濃湯醬、番茄咖哩醬、藍莓優格醬」，帶來濃濃的萬聖氣氛新滋味。套餐除了萬聖節黑皮整隻雞1隻、3款沾醬之外，還搭配中薯2份、原味蛋撻禮盒、可樂1瓶，每套899元，全台限量10,000組。

⊙點點心萬聖限定餐「豬仔黑心木乃伊、陰陽太極小鬼椰芝糕」

圖／緯豆集團提供

人氣港點「點點心」應景推出「萌鬼點心Party」派對系列，將招牌豬仔變身「黑心木乃伊芝麻包」、驚恐萬分的「驚絲龍鬚蝦」以及陰陽太極「小鬼椰芝糕」，每一款都好吃又好拍。

⊙Lady nara「靈莓小鬼舒芙蕾、烏睛嘛黑義大利麵、紅眼幽靈黑奶茶」

圖／Lady nara提供

「Lady nara」今年以「黑夜降臨」做為萬聖節主題，推出3款應景餐點「靈莓小鬼舒芙蕾」、「烏睛嘛黑義大利麵」以及「紅眼幽靈黑奶茶」，自即日起至11/5限時供應。同期間，凡姓名內有「黑、夜、降、臨」任一字（可同音），出示姓名證件，即享萬聖節限定飲品「紅眼幽靈黑奶茶」優惠價99元(原價180元)。穿搭黑色系服飾或萬聖節裝扮到店用餐，可享「萬聖節主食＋甜點＋飲品」組合優惠價，優惠價888元(原價980元)。另外點購新品並參與社群任務，還有機會獲得「現金抵用券1,031元」。

圖／八月堂提供

今年八月堂設計了4款萬聖點心，除了經典款纏繞繃帶「神鬼木乃伊」、苦甜黑巧克力「大眼八腳怪」、披著大福外皮的「搗蛋小幽靈」，更推出全新「暗夜蝙蝠可頌」，即日起至11/5期間，更推出萬聖節限定可頌買五送一優惠。

⊙Mister Donut「獨眼波提甜甜圈」

Mister Donut推出一系列應景的圖/Mister Donut提供

Mister Donut萬聖節限定「獨眼波提甜甜圈」開賣，今年特別推出6款搞怪甜甜圈系列，2款巧貝「南瓜巧貝、藍莓優格幽靈巧貝」、2款蛋糕圈「可可獨眼蛋糕圈、草莓獨眼蛋糕圈」，以及2款波堤獨眼系列「焦糖獨眼波堤、南瓜脆脆波堤」，通通好可愛又好好拍。此外，至10/22前同步推出秋冬濃郁飲品「濃可可牛奶、可可伯爵鮮奶茶」期間限定買一送一優惠。

⊙Krispy Kreme「萬聖夜驚魂甜甜圈」

圖／Krispy Kreme官網

Krispy Kreme再次推出讓人尖叫的「萬聖夜驚魂」系列甜甜圈，一共有「吸血德古拉、終極木乃伊、驚聲鬼臉、萬聖南瓜王」，至10/31前，購買萬聖夜驚魂甜甜圈，加購任一大杯飲品折15元。

⊙85℃「不吃甜就搗蛋 萬聖節蛋糕」

圖／85℃提供

85℃推出三款應景蛋糕和兩款造型麵包，分別是小黑炭、魔鬼精靈切片小蛋糕，和6吋的萬聖金沙，麵包則有菠蘿小鬼和骷顱頭傑克，款款超萌搞怪，讓人愛不釋手。

⊙忠青商行「開心鬼殭屍包、調皮搗蛋蝦炊飯、殭屍(薑絲)海瓜子湯」

圖／緯豆集團提供

忠青商行推出萬聖節限定新菜單「殭屍開心鬼」限定套餐，不僅將最忠誠的品牌角色─忠誠青年裝扮成「開心鬼豆沙包」，還有全新的主食「調皮搗蛋蝦炊飯」及湯品「殭屍(薑絲)海瓜子湯」，雙北限量1,000份。

⊙全聯、大潤發「萬聖節麵包甜點」

全聯、大潤發搶攻萬聖節商機推出多款造型搞怪的麵包、甜點，與消費者一起過節。圖／全聯福利中心提供

全聯和大潤發，也同步推出期間限定萬聖造型麵包，全聯阪急麵包有強勢回歸的「木乃伊巧克力」，內餡的巧克力微加熱後猶如生巧克力般，只要30元就能吃到。還有撒上繽紛彩虹糖粒、棉花糖和OREO碎「黑色派對」和「檸檬糖霜核桃肉桂捲」。大潤發則是有「巫婆手指、木乃伊麵包、蜘蛛菠蘿麵包、精靈大福、芋泥眼球」。

⊙亞尼克「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」

亞尼克針對萬聖節，推出一系列應景甜點。圖／亞尼克提供

亞尼克本季再度攜手法國百年精品巧克力Weiss，推出「榛果厚巧克力生乳捲」，應景萬聖節則推「迷你鬼精靈派對-Weiss 72% 巧克力塔」，在手工派塔中疊上酥菠蘿，並加入Weiss 72% 巧克力甘納許，最後擠上12個奶霜小精靈。同步推出「榛果黑酷曲」、「雙層巴斯克生起司-紅烏龍」、「巧克力烤布丁起司」以及萬聖點心杯登場。

⊙GODIVA「20223萬聖節限定巧克力禮盒」

圖／GODIVA提供

GODIVA 2023萬聖節巧克力禮盒，如魔法書般的禮盒繪上俏皮南瓜和小鬼、融入黑貓和蝙蝠剪影，讓整體造型充滿趣味；與小夥伴們分享繽紛口味的松露巧克力，酸甜草莓與芬芳香草搭配醇厚巧克力，多重口感交織與派對驚喜氛圍完美融合。至10/31前，於門市單筆消費滿1,999元，至少包含一盒萬聖節巧克力禮盒，即可獲贈限量搗蛋糖果袋乙個。

⊙發發「萬聖搗蛋系列 南瓜、桑椹尬優格」

圖／發發提供

發發打造萬聖搗蛋系列，應景橘與紫色療癒新口味，「桑椹香檸幽幽格、南瓜幽幽格」，最美味的手提南瓜燈就是這一杯。此外，10/31萬聖節當日來店說出「不給糖就搗蛋」，購買優格飲即享免費加一種配料，咀嚼怪們趕快來！

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