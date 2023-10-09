用新台幣支持！丹麥國民美食專賣「TimeOut」剩一門市 原汁原味「丹麥熱狗堡」一口秒飛北歐
用新台幣支持！日前，有部落客分享西門町一家名為「TimeOut」的熱狗堡專賣店，但據消息指出，該店因租約到期停止營業，令支持該店的老饕不捨表示「好可惜」，但也有網友發現「西門那邊很多店都倒了」，抵不住各項成本上漲壓力，紛紛收攤讓人惋惜。
據部落客分享，「TimeOut」專賣來自丹麥的著名平民美食，但西門町店因店租到期不續約而熄燈，令人無奈呼「真的TimeOut了」。不過，其實「TimeOut」在慶城街還有一家門市，食材選用丹麥製造並進口來台，原汁原味呈現傳統又道地的「丹麥熱狗堡」，腸衣香脆、肉感紮實多汁，加上靈魂配料獨門洋蔥脆酥及爽口酸黃瓜，不用搭10幾小時的長程飛機到北歐，在台北就能吃到最在地的丹麥國民美食。
「TimeOut」除了熱狗堡外，也有更接地氣吃法「分享餐」，香腸、麵包、番茄醬、芥末醬跟洋蔥酥分開放，一口香腸、沾醬、一口麵包，是店家引進丹麥熱狗堡攤的傳統吃法加以改版成較大份量，適合家人好友一同歡聚享用。
Tulip Timeout 慶城店
地址：台北市松山區慶城街1-2號1樓
營業時間：11:00–20:30
延伸閱讀：
．炸雞桶買1送1！拿坡里炸雞店祭買一送一 「6支雞腿＋6塊腿排」現省270 限時26天要吃爆
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言