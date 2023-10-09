用新台幣支持！丹麥國民美食專賣「TimeOut」剩一門市 原汁原味「丹麥熱狗堡」一口秒飛北歐

大家最愛的生乳捲是哪一家？ 詹子晴(丫頭)是藝人同時也是手飲飲料店的闆娘，近日在她的粉專推薦知名蛋糕坊「亞尼克」的生乳捲新產品，主打與巧克力界有LV封號的百年精品巧克力"Weiss"聯名，並強調「一生

2023-10-07 17:26