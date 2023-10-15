超過30種口味的浮誇蛋餅！ 超狂早午餐「碳個究竟」 鮭魚親子、干貝、和牛通通鋪上去，這不是握壽司這是蛋餅

蛋餅是每家早餐店必備的品項之一，羅東這家碳個究竟早午餐很浮誇，不僅提供超過30種口味的蛋餅，還把鮭魚、鮭魚卵、干貝、和牛等跟蛋餅結合，創作出超高級又華麗的豪華蛋餅！想吃樸素款或是浮誇款，通通可以滿足你。

來的時候尚未八點，看了一下粉絲頁的營業時間是八點半才開門，於是就去附近走走，接近八點半時回來門前已經擠滿一堆人…….，幸好最後順利入座，只是店家人手不足，候餐的時間需要比叫久，沒耐心的話建議不要等。

店內裝潢非常繽紛，寫的都是韓文。

採用QRcode的方式點餐，沒有實體菜單，此菜單擷取自店家粉絲頁。

碳個究竟早午餐店內有小沙坑、巨型彈珠台可以玩。

飲料部分選了冷泡金萱（NT.30）以及古早味紅茶（NT.25），因為內用杯子用罄，所以改用外帶杯；大嫂說紅茶很甜，金萱無糖很可以，不澀味道淡淡的。

分了一塊韓式泡菜燒肉蛋餅（NT.55），泡菜沒有夾太多，所以沒有太過辛辣感，外酥內軟的口感還不錯，趁熱吃最好吃。

老哥的醬燒牛肉蛋餅（NT.65），還夾了不少豆芽菜，清爽又增加口感。

點給小孩的招牌燒肉蛋餅（NT.55），看起來很規矩，燒肉頗厚一塊。

Irene就是為了浮誇系蛋餅而來！鮭孫滿堂蛋餅和干貝魚卵蛋餅各來一份。

宛如鮭魚親子丼的鮭孫滿堂蛋餅（NT.210），在炙燒鮭魚上灑滿鮭魚卵，有加美乃滋的鮭魚吃起來甜甜的，加上本身的油脂，油嫩滑香，鮭魚卵的鹹味剛好取代醬油膏。

結合鮭魚卵與干貝的干貝魚卵蛋餅（NT.200），華麗度同樣百分百！干貝柔軟，味道清雅，搭配鹹鹹的鮭魚卵剛剛好。

沒想到早餐也能吃得如此奢華浮誇，雖然不便宜，但味覺跟視覺得到超大的滿足感，然後肚子很餓或是趕時間的話請不要來，因為出餐慢，避免掃興而歸。

碳個究竟早午餐 | FB

電話：0963-597-533

地址：宜蘭縣羅東鎮民族路46之3號

營業時間請見FB粉絲頁

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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