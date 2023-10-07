翻車了！ 女星推薦知名「巧克力生乳捲」 網友洗版：一生一定要吃的是這家

大家最愛的生乳捲是哪一家？ 詹子晴(丫頭)是藝人同時也是手飲飲料店的闆娘，近日在她的粉專推薦知名蛋糕坊「亞尼克」的生乳捲新產品，主打與巧克力界有LV封號的百年精品巧克力"Weiss"聯名，並強調「一生必嚐」這一詞，沒想到上線不到2天，湧入大批的網友洗版：一生一定要吃過的生乳捲是「這一家」。

圖／翻攝亞尼克官網

藝人詹子晴在她的「詹子晴丫頭小闆娘」介紹，亞尼克與百年精品巧克力"Weiss"最新三款聯名商品「榛果厚巧克力生乳捲、Weiss 生巧克力生乳捲、Weiss 72% 巧克力塔」，可能起因於開頭就提到「你有吃過一生必嚐的巧克力生乳捲嗎？你一定要吃看看」，引來大批網友朝聖，紛紛洗版留言推薦另一家網路知名生乳捲「Gelovery」。

圖／翻攝亞尼克官網

貼文一出，引網友紛紛留言「大型翻車現場」、「這車翻得好整齊」、「這業配接的很有壓力吧丫頭」、「編哥不用業配 就賣翻了」、「我以為編哥才是一生一定要吃過的生乳捲」、「編哥生乳捲粉絲是不是全到了啊」。而網友們口中的「編哥」則是知名網路團購業主，以口感扎實、用料實在自製生產，號稱「Gelovery生乳捲」是生乳捲界的勞斯萊斯。

圖／翻攝Gelovery網站

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