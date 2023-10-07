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吃到飽新品牌「島語自助餐廳」正式營運堵黃牛 10／14起訂位預收500元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝島語 自助餐廳FB
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被稱為升級版漢來海港的「島語自助餐廳」10/7正式開始營業，有鑑於第一周3500個座位被搶訂一空後，也引起黃牛覬覦，因此「島語」餐廳最新宣布「10月14日起預約要支付500元訂金」，若是未在指定時間內完成付款，訂位將會自動取消。

漢來美食集團旗下第二支自助餐品牌「島語自助餐廳」。圖／漢來美食提供
漢來美食集團旗下第二支自助餐品牌「島語自助餐廳」。圖／漢來美食提供

自9/27「島語自助餐廳」開放訂位後，陸續收到客人反應有黃牛在網路上販售座位，讓顧客想訂卻訂不到。公司討論過後，認為收取訂金可以保障顧客權益，而且用餐兩日前取消會全數退還，對客人不會造成壓力。

「島語自助餐廳」昨日公告「自10月14日起，為維護客人訂位權益，預約訂位要支付訂金，每位成人500元，未滿12歲孩童不收取。」至於付款規則，訂位日為8天後（含第8天），訂金需於7天內支付完成，訂位日為1至7天內（含第7天），訂金需於訂位日2天(48小時)內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消。同時也提到，如果想取消訂位，請於用餐日48小時前取消，訂金會全數退還，但需14個工作天。若是過了最後期限，訂金將不會退還。

「島語自助餐廳」除豐富的海鮮食材外，美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞。圖／漢來美食提供
「島語自助餐廳」除豐富的海鮮食材外，美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞。圖／漢來美食提供

漢來美食「島語自助餐廳」，以8座島嶼的姿態提供美好用餐體驗的FINE DINING精緻餐飲為概念，不只漢來美食強項「海鮮食材」無缺席，鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道S級干貝、海膽，以及現流鮮魚生魚片，更包含異國料理百匯，包含了美國肋眼、戰斧豬排還有台灣放山雞烤出來的桶仔雞。而消費者最關心的餐期與餐價資訊也已正式在官網曝光，平日午餐1,490元、下午餐1,090元、晚餐1,790元，價格最高的則是假日晚餐為2,090元。

圖／翻攝島語 自助餐廳FB
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