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這款別上桌！ 中秋烤肉最公認「邪物食材」是它 網喊：放了毀掉整爐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
烤肉示意圖。圖／ingimage
烤肉示意圖。圖／ingimage

中秋連假大家開烤了嗎？ 許多民眾都會趁著中秋佳節與親朋好友們相聚相約烤肉、賞月。近日有網友好奇發文詢問大家看法，吃火鍋時絕對不該放入湯鍋內的地雷食材是「芋頭」，那麼是否也有食材是烤肉不該出場的「烤肉邪物」？貼文一曝光引發網友們熱烈討論。

一名網友在中秋節於PTT八卦板發問，標題主旨是「火鍋的邪物是芋頭，那烤肉的邪物是？」，提到火鍋的邪物是芋頭，在吃火鍋時只要在火鍋裡「放了芋頭」整鍋就毀了，根本是火鍋殺手。那烤肉放了就會毀掉整爐的「烤肉邪物」會是什麼？

烤肉示意圖。圖／ingimage
烤肉示意圖。圖／ingimage

貼文一出，引來大批網友們熱烈留言，紛紛點名心中最不能認同的食材，「肯定是青椒」、「豬血糕，黏上去拔不下來」、「還是芋頭」、「絕對是榴槤」、「棉花糖，上次有朋友直接放烤網，都黏住」、「鋁箔絲瓜，很難熟」、「魚啊，整張烤網都魚腥味」。

烤雞翅。圖／聯合報系資料照
烤雞翅。圖／聯合報系資料照

而「雞肉」則成了最常被網友點名的邪物食材，「雞翅跟雞腿」、「雞腿很靠X，每次都烤不熟」、「誰烤肉拿雞肉我翻臉」、「每次都沒烤熟的雞翅」、「雞腿、雞翅、雞心，超難熟又容易焦」。

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