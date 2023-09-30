中秋節來場韓國宮廷式燒肉！ 「Ribbon醴本」新菜單五大亮點+菜醬無限續點

中秋節想吃韓國烤肉嗎？何不試試韓國宮廷式燒肉？風間餐飲集團2020年於台中市美術園道商圈創立的「Ribbon醴本韓國正統燒肉」，主打精緻韓式燒肉，精選日本和牛、澳洲9+和牛、美國Prime安格斯牛、西班牙Bellota伊比利豬等優質肉品，專人全程桌邊代烤服務，完整體現緣起於韓國宮廷及貴族餐桌的燒肉精緻感，獨棟建築時髦內裝，寬敞舒適空間，加上對韓式料理口味的講究，讓Ribbon醴本成為台中超人氣韓式燒肉餐廳。

Ribbon醴本韓國正統燒肉推出新菜單，圖為燒肉節雙人套餐；圖片／Ribbon醴本韓國正統燒肉提供

為提供更完整韓式燒肉體驗，「Ribbon醴本韓國正統燒肉」即日起推出新菜單，增加燒烤肉品種類至5~6種，創造每款套餐肉品差異化及特色，讓消費者選擇最貼近需求與喜好的套餐享用；此外並將沙拉調整為時令生菜饗宴搭配韓國菜醬無限續點，更符合享用正宗韓式燒肉「生菜包肉」的精髓，歡慶光輝十月，10/1~10/31凡點『燒肉節』雙人套餐，加1元飲品升級無酒精絲絨啤酒乙杯。(以上價格皆需加收原價10%服務費)

Ribbon醴本韓國正統燒肉全程由專人桌邊代烤服務；圖片／Ribbon醴本韓國正統燒肉提供

『享樂節』雙人套餐2880元，超值享受牛豬各半的平衡美味；『狂歡節』雙人套餐3380元過癮品嘗精選和牛與伊比利豬的甘美氣息；『燒肉節』雙人套餐4980元盡享四款日本A5和牛神級美味、澳洲9+和牛厚切牛舌與醬醃美國prime安格斯牛小排的誘人滋味。套餐搭配九種韓式小菜和包肉生菜無限續點，及道地韓鍋、韓式炸雞等正宗韓食，與越光米飯、海鮮、甜品、飲品等附餐，豐美飽足。

蘋果木煙燻豬五花；圖片／Ribbon醴本韓國正統燒肉提供

同場加映 蘋果木煙燻豬五花

Ribbon醴本韓國正統燒肉外觀；圖片／Ribbon醴本韓國正統燒肉提供

「Ribbon醴本韓國正統燒肉」新菜單五大亮點：1.六款精肉連擊！韓式燒肉體驗再升級。2.專人全程桌邊代烤服務，掌握優質肉品最佳熟度與適口性。3.九款韓式小菜及包肉生菜盤無限續點，感受道地韓國飲食文化。4.一次盡享韓國國民美食海鮮豆腐鍋、韓式炸雞。5.燒肉節套餐新品生牛肉甜筒，視覺系美味驚喜開胃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

===================撰文／方雯玲

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