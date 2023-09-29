星宇航空「全新咖啡禮盒」亮相！7-11買得到再送精緻咖啡攪拌棒

星宇航空持續追求卓越，早前推出的「凍乾冷萃咖啡迷你杯」大獲成功，如今再次升級呈獻嶄新的咖啡禮盒組，讓讀者享受極致的咖啡體驗，即日起優惠開賣單品299元，揪團買起來！

圖／翻攝SUNFRIEND MOUTH臉書粉專

此次全新禮盒組內包含6顆精美的咖啡杯，每一杯都以令人印象深刻的棕色設計呈現，並搭配金屬感外包裝，展現高品質的視覺享受。而為了讓讀者咖啡體驗更獨特，特別附贈了一支獨家特製攪拌棒，讓每一杯咖啡都更加完美。

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這款「星宇航空凍乾冷萃咖啡禮盒組」的咖啡是經過零下40度的低溫凍乾處理，這樣可以保留咖啡的原汁原味，只需加入水、牛奶或氣泡水，就能夠輕鬆調製出獨一無二的咖啡特調，既方便又美味。此次的禮盒升級版除了原有的咖啡杯外，還特別設計了「星宇航空攪拌棒」，精緻程度令人驚喜。

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禮盒可至7-11輕鬆入手，即日起自至10月31日期間，「星宇航空凍乾冷萃咖啡禮盒組」單品優惠僅需299元，絕對是咖啡愛好者的不容錯過的好機會。品味與精緻的極致融合，僅在星宇航空凍乾冷萃咖啡禮盒，一定要收藏！

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