MO-MO-PARADISE來台25週年推「日本鹿兒島Ａ4和牛吃到飽」！加碼炙燒和牛也統統無限供應
老字號的壽喜燒歡慶25週年囉！為慶祝三澧餐飲集團來台25週年，旗下MO-MO-PARADISE推出「日本鹿兒島Ａ4和牛祭吃到飽」優惠，每人僅需1,580元，就可以享受無盡的和牛美味，活動到十一月中，把握機會了！
三澧餐飲集團此次宣布這次的「限定A4黑毛和牛吃到飽」活動，特別挑選了柔軟、肉汁十足的前腿肉，這些肉塊綴有大理石般的紋理，質地鮮紅、脂肪分佈均勻，是壽喜燒的完美夥伴。一入口，油脂的香氣彷彿瞬間爆發，甜美的肉汁和細緻的肉質在口中綻放，令人難以忘懷。而且不僅如此。除了美味的鍋物和牛吃到飽，還有炙燒和牛握壽司同樣無限提供吃到飽！
MO-MO-PARADISE這一次的慶典特別盛大，尤其選擇了Akune Gold，這是一個專注於出口A4~A5級正宗日本黑毛和牛的專業品牌，值得一提的是，這個品牌曾榮獲「2022年世界牛排挑戰賽全球冠軍」的榮譽。週年慶活動將在即日起至11月15日期間舉行，絕對不容錯過的美食體驗！
MO-MO-PARADISE誠摯邀請讀者一同參與這場極致的美食之旅，品味極上的A4黑毛和牛，立即揪團預訂吧！
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