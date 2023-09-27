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速食控的懶人福音！7-11微波新品「黑胡椒雞柳條」香料調味超開胃 叮一分鐘鮮嫩開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@play_food321授權
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叮1分鐘就開吃！7-ELEVEN微波食品是許多人午晚餐覓食、吃點心的好選擇，不論是台式、異國料理都能用一張百元鈔票輕鬆吃。近日，IG上有不少網友、部落客分享大成食品的新品「黑胡椒雞柳條」，用微波爐加熱或氣炸鍋復熱都有不同的口感，主打肉質濕潤、不乾柴，堪稱炸物控的懶人福音聖品。

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食品大廠「大成食品」推出新品「黑胡椒雞柳條」，雞肉吃起來紮實有咬勁，肉嫩汁多，佐以黑白胡椒、羅勒、辣椒、香蒜粉等香料醃製調味，香氣十足直撲鼻，辣度偏低，不嗜辣者也能放心嘗試。除了可以單吃當點心、下酒菜外，還能加工自製成美味料理，方便好吃，輕鬆端上桌。

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不少看到這款銅板價速食分享的網友表示「吃爆它」、「加菜的小點心」、「大廠出品才安心，而且份量剛剛好」。特別受到網友關注的是，一般油炸食品經過微波後口感大多變得較為軟爛，但這款雞柳條被大讚「微波就跟現炸的一樣好吃」，值得買回家囤一波。

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大成食品「黑胡椒雞柳條」販售資訊

通路：全台7-ELEVEN

售價：49元

備註：實際供應情況依7-ELEVEN各分店現場販售為主

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7-ELEVEN 炸物 下酒菜 IG

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