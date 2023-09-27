速食控的懶人福音！7-11微波新品「黑胡椒雞柳條」香料調味超開胃 叮一分鐘鮮嫩開吃
叮1分鐘就開吃！7-ELEVEN微波食品是許多人午晚餐覓食、吃點心的好選擇，不論是台式、異國料理都能用一張百元鈔票輕鬆吃。近日，IG上有不少網友、部落客分享大成食品的新品「黑胡椒雞柳條」，用微波爐加熱或氣炸鍋復熱都有不同的口感，主打肉質濕潤、不乾柴，堪稱炸物控的懶人福音聖品。
食品大廠「大成食品」推出新品「黑胡椒雞柳條」，雞肉吃起來紮實有咬勁，肉嫩汁多，佐以黑白胡椒、羅勒、辣椒、香蒜粉等香料醃製調味，香氣十足直撲鼻，辣度偏低，不嗜辣者也能放心嘗試。除了可以單吃當點心、下酒菜外，還能加工自製成美味料理，方便好吃，輕鬆端上桌。
不少看到這款銅板價速食分享的網友表示「吃爆它」、「加菜的小點心」、「大廠出品才安心，而且份量剛剛好」。特別受到網友關注的是，一般油炸食品經過微波後口感大多變得較為軟爛，但這款雞柳條被大讚「微波就跟現炸的一樣好吃」，值得買回家囤一波。
大成食品「黑胡椒雞柳條」販售資訊
通路：全台7-ELEVEN
售價：49元
備註：實際供應情況依7-ELEVEN各分店現場販售為主
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言