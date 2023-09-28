4大「秋蟹餐廳」一次看！ 從米其林到異國美食匯 全新菜色肥美上桌

秋旬漸近，又到了品味肥美蟹蟳的時節，逢秋啖蟹已成國人近年來秋季美食的首選，為搶攻秋蟹商機，各大飯店餐廳均推出秋蟹美饌饗宴，並以多元的料理技法，來呈現秋蟹的鮮美滋味，滿足饕客味蕾，有哪些秋蟹餐廳可以大啖秋蟹美味？膏腴味美蟹餚一次看！

米其林三星君品酒店「頤宮」中餐廳「饕蟹迎秋」饗宴，推出全新菜色－沙母粉絲煲；圖片／雲朗集團 君品酒店提供

米其林三星「頤宮」中餐廳「饕蟹迎秋」全新菜色－沙母粉絲煲

全台唯一六度榮獲米其林三星殊榮，並以經典融合創新粵菜馳名的君品酒店「頤宮」中餐廳，由行政主廚陳偉強以深厚精湛的粵菜廚藝親自操刀，呈獻「饕蟹迎秋」饗宴，推出全新海味十足菜色－「沙母粉絲煲」，及備受喜愛的五道經典招牌菜－「油鹽焗處女蟳」、「花雕酒蛋蒸黃金蟹」、「避風塘炒沙公」、「沙母炒糯米飯」、「薑蔥焗沙母」。主廚選用嚴選品種產地直送的肥美活蟹：「沙公」、「沙母」、「處女蟳」和「黃金蟹」進行烹調，完美地呈現了秋季螃蟹的鮮美，即日起至11月30日期間限定供應。「沙公」、「沙母」、「處女蟳」需提前3天預訂，「黃金蟹」則需提前7天預訂。

本季全新必點菜色－「沙母粉絲煲」，主廚選用擁有濃郁蟹黃及蟹膏的沙母，入鍋油炸，隨後放入高湯中悶煮，並將粉絲置於充滿蟹汁精華及新鮮美味的高湯中，粉絲吸滿美蟹精華鮮味，呈現Q彈美妙的口感，最後再搭配香軟細膩的蟹黃，口口充滿濃郁的滋味。

頤宮中餐廳地址：台北市大同區承德路一段3號17樓專線：（02）2181-9985/（02）2181-9986

台北萬豪酒店宴客樓秋季限定「蟹舞金秋」六道式饗宴；圖片／台北萬豪酒店提供

宴客樓秋季限定「蟹舞金秋」六道式饗宴，擺脫以往吃秋蟹總是沾得滿手的既定印象，以精緻的粵式手法詮釋，主廚設計「個人式」位上套餐，讓饕客吃得優雅不侷促。整套餐點包含迎賓開胃菜、晶凍沙公鮮果沙拉、蟹肉瑤柱冬蓉湯、花雕蛋白蒸沙公、蟹肉韭黃炆伊麵、薑茶大湯圓、每套3,880元+10%。

台北萬豪酒店頂級鐵板料理 Mark’s Teppanyaki推出秋季限定「炙饗海味」套餐；圖片／台北萬豪酒店提供

頂級鐵板料理 Mark’s Teppanyaki，亦推出秋季限定「炙饗海味」套餐。九道式極致海鮮盛宴，包含滑潤可口的「胭脂蝦海膽蟹肉蒸蛋」，有別於鐵板燒料理常見的主食炒飯，主廚以特製「沙公撈飯」呈現獨特秋蟹美味，以老母雞、金華火腿、豬後腿肉、雞腳、豬腳精燉八小時港式上湯，加入紹興酒增添香氣，品嚐前由專人桌邊服務，將濃郁醬汁淋上鋪以鮮甜沙公的越光米，飽滿口感與鮮甜海味交織。「炙饗海味」每套5,000元+10%。

台北萬豪酒店地址：台北市中山區樂群二路199號電話：（02）8502-9999

台北花園大酒店翠庭中餐廳秋季推出「品蟹宴」」；圖片／台北花園大酒店提供

台北花園大酒店獻上台味、川味、港味秋蟹饗宴

台北花園大酒店翠庭中餐廳自2023年10月1日至2023年11月30日止，推出「品蟹宴」，單點每道1,580元+10%起，嚴選鮮蟹品種，包括花蟹、沙公與沙母，透過麻油煨煮、避風塘、水煮麻辣等烹調技法，精采呈現秋蟹膏腴脂豐的特色與風味，另有來自太湖的大閘蟹，一嚐秋蟹的萬種風情。

翠庭「品蟹宴｣嚴選多款蟹種，包括肉質飽滿甘甜、蟹鉗碩大令饕客垂涎的沙公，或是金黃色澤且香氣濃郁的蟹膏使人著迷的沙母及花蟹，由豐富資歷吳燦宏主廚掌杓，獻上多款道地秋蟹料理，包括麻油荷包煨沙公、艇家避風塘沙公、重慶水煮麻辣沙公等。

另有淨重足的鮮活大閘蟹，與紫蘇葉一同蒸製，保留鮮味，除去腥味，更突顯出大閘蟹特有的鮮甜與清香，食用時佐以鎮江醋及薑等佐料搭配，不僅中和蟹中寒性，溫暖味蕾。台北花園大酒店品蟹宴，推出優惠好康，任點選兩道秋蟹料理另享88折優惠。

台北花園大酒店 翠庭地址：台北市中正區中華路二段1號3樓聯合訂位中心：(02)2312-1000

福容福隆店今年加碼推出全新秋蟹菜色「泰皇椰汁咖哩蟹」；圖片／福容大飯店提供

福容大飯店

福容大飯店各分店推出特色秋蟹饗宴，包括福容台北一館、福容桃園機捷A8店、福容福隆店等，680元起。

福容台北一館順園推出「邂逅，金秋」，單人海陸套餐內容豐富，吃得到松葉蟹、和牛、鱈蟹扇貝等十種料理；福粵樓「金湯香麻萬里蟹」680元起，再享149元加購手打餛飩乙份。

品嚐日式秋蟹饗宴，福容台北一館順園推出2,500元秋蟹單人套餐，其中以松葉蟹製成的「蟹膏醬味噌」搭配南非鮑魚的松葉蟹鮑魚甲羅燒、油脂細緻豐厚的朴葉田樂和牛、與擁有雪白細緻蟹肉的鱈場蟹扇貝紙鍋，感受最溫暖的日式秋蟹饗宴。

福容桃園機捷A8店福粵樓9月起推出時令主題饗宴「金秋旬蟹」，三道各具特色美饌，從經典清蒸原味，台灣溫補麻油香到異國星洲風情，巧妙運用當季肥美螃蟹，精彩呈現多種口感變化。

福容福隆店10月即將推出四道美味秋蟹料理，999元起，除了去年廣受消費者好評的「麻油紅蟳長壽卷」和「陳年太雕萬里蟳」外，今年加碼推出兩道全新秋蟹菜色「泰皇椰汁咖哩蟹」和「紅蟳臘味糯米糕」讓饕客們有更多選擇。

福容大飯店 台北一館地址：台北市建國南路一段266號電話：02-2701-9266集團官網：www.fullon-hotels.com.tw

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