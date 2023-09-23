IKEA「竹炭檸檬霜淇淋」20元銅板價驚喜上市！還有芋泥與牛肉丸薄餅同步開賣

IKEA美食為慶祝即將到來的萬聖節，全新推出季節限定霜淇淋與薄餅！首推「IKEA竹炭檸檬霜淇淋」，這款絕無僅有的竹炭冰淇淋將在大台北四間分店以驚人高CP的20元銅板價格盛大登場，讓所有北部美食愛好者能盡情品味美食。

圖／取自IKEA官網

這款神秘的「IKEA竹炭檸檬霜淇淋」已經在內湖分店率先上市，並將陸續在其他門市推出。強調以純天然竹炭染色，打造冰淇淋特殊的極黑色澤，再者融入清新的檸檬風味，酸酸甜甜一口接著一口會愛上！

圖／IG粉專吃貨兩枚授權

此外，不容錯過的還有大台北四間門市所限定的50元薄餅系列。這個系列提供兩種吸引人的選擇，一款是濃郁的煉乳芋泥口味，另一款則是瑞典肉丸，兼具鹹與甜的完美平衡，絕對是一場美食饗宴，最後要注意的是薄餅系列預期限定只到10/15喔，把握機會吃起來。

圖／路透社

延伸閱讀：

．重新出發！爆夯「門前隱味牛肉麵」9/24開幕，現場排隊方式1次看

．2023最後的「補班日優惠」！ 超商&連鎖咖啡、霜淇淋買1送1 還有星巴克、UberEats、速食優惠統統有