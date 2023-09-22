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重新出發！爆夯「門前隱味牛肉麵」9/24開幕，現場排隊方式1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自門前隱味牛肉麵臉書粉絲頁
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重新出發！全台最令人矚目的牛肉麵店即將再度席捲美食界！去年七月因遭遇違章建築檢舉而被迫暫停營業的「門前隱味牛肉麵」，即將在九月二十四日隆重重開大門，並在當日下午五點半推出了未來兩週的特別預訂時段。採取了現場排隊購票的方式，數量有限，售完即止。

圖／翻攝自門前隱味牛肉麵官網
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圖／翻攝自門前隱味牛肉麵臉書粉絲頁
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「門前隱味牛肉麵」因違章建築的指控而自行拆除店鋪，自去年七後不再營業。經過長達一年多的籌備與重新規劃，終於要在今年9/24在空軍三重一村區重新開張，讓原本一直期盼著的顧客能夠再度品味美味。過去除了美味牛肉麵，還有咖喱飯與其他創意料理

圖／翻攝自門前隱味牛肉麵臉書粉絲頁
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圖／翻攝自門前隱味牛肉麵臉書粉絲頁
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開幕當日下午五點將開始接受現場排隊、五點半開始現場購票，此特別時段為期兩週。每位客人只能選擇以下三種座位之一：一至兩張單人座位、一張四人座位、或一張包場座位。然而請注意，因座位數量有限，一旦售罄即告結束。這真的是難得的機會，老饕跟新客不容錯過！

圖／翻攝自門前隱味牛肉麵臉書粉絲頁
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圖／翻攝自門前隱味牛肉麵臉書粉絲頁
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