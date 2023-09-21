狂撥6萬通電話搶訂成功！ 不二坊「1500顆蛋黃酥」戰利品 她靠人海戰術如願入手

彰化蛋黃酥名店「不二坊」於8月22日宣布「訂單已滿，不再受理預購訂單」，有民眾分享自己號召成員「狂call店家」，出動10多支電話、撥打多達6萬通電話終於如願訂購成功！

根據《自由時報》報導，彰化知名蛋黃酥老店「不二坊」電話預訂或是現場排隊都引發各界關注，今年公告8月16日上午9點開放電話預訂後，一名台中女子表示，為了送禮給親朋好友，號召家族啟動「連撥模式」，有阿公、阿嬤、舅舅、舅媽、表妹、侄子與姪女輪番撥打不二坊電話，過了兩天都快被擊垮，甚至因打不通而狂摔手機。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥。圖／聯合報系資料照片

該名女子表示，去年因預訂找代購而花錢，今年決定發動「人海戰術」自己來，直到第三天的中午，就讀幼稚園剛下課的小侄子繼續不死心撥打電話給店家。打到第10分鐘時竟出現不同的聲響，沒想到店家真的接通了該名女子侄子的電話，並順利預訂了1500顆蛋黃酥，付出好幾天的努力終於打通並搶訂成功，讓所有人興高采烈。

她表示，這次總計打了6萬多通的電話才順利訂購，很開心可以訂到蛋黃酥。前天不二坊蛋黃酥到貨，蔡小姐特地清潔客廳實木地板，再把6顆入的蛋黃酥一盒一盒擺出來，擺放近80盒就幾乎占滿客廳，只能先拍照留念，隨後將蛋黃酥黃金地磚的照片傳到親友群組，讓當時幫忙打電話的家族成員都覺得不只辛苦有代價，且能品嘗到史上最難訂的蛋黃酥，名符其實的送禮送到心坎裡！

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥。圖／聯合報系資料照片

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