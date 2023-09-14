悄悄漲價？ 可不可手搖飲料「大杯多5元、鮮奶茶漲10元」 鐵粉哀號：喝不下去了

人氣手搖悄悄漲價了？ 被票選大學生的最愛手搖飲之一的「可不可熟成紅茶」，近日有網友發現悄悄變貴，於是上網發問「可不可漲價了嗎」，表示想喝一杯大的熟成紅茶，價格卻悄悄變貴5元；經典的熟成歐蕾一口氣調漲10元。消息一出，網友哀號說「再漲就喝不下去了。」

一名男網友在Dcard發文表示，昨（13）日發現「可不可熟成紅茶」有新菜單，「熟成紅茶大杯變成35元，還多了好多品項跟奶蓋系列，漲價是還好，畢竟現在純茶幾乎都35元，但可以先還我春梅冰茶嗎？」；同一時期，另一名女網友傻眼PO文表示「可不可怎麼漲價了！」附上新菜單「大杯多5元，有些是直接多10元，可以先還我太妃紅茶嗎？」

圖／翻攝自dcard

消息一出引發網友們熱議，「也漲太多了吧」、「漲價之後真的會選別家飲料店」、「熟成歐蕾一次漲10塊太貴了，以後自己買牛奶加了」、「我在台北直接茶類變40元...哭」、「我剛剛看台北的菜單居然純茶漲到40元了，好險大安站飲料店很多可以馬上換一家」、「我都喝茶之魔手，俗又大杯也沒什麼漲價」。

還有資深鐵粉感嘆「可不可剛出來的時候，品項雖然少，但看到細分了兩、三種紅茶也是覺得有自己的特色，而且相對便宜也有中杯...現在就跟大家一樣出一堆特調品項，然後名字又取得有夠秘密，還一直漲價...感覺失去最一開始的感覺了」。

經udn小編查看，可不可熟成紅茶於9月份推出「歡慶15週年新品上市」活動中，除了一口氣推出15款新飲品，也趁勢作了新菜單的調整，於品項和價格都略有變動，資深鐵粉即能一眼看出純茶和熟成歐蕾的品項調漲，以及喜歡的飲品項目下架，根據官方最新提供的菜單來看，可不可熟成紅茶則依據「北北基離島、南部地區、其他地區」三種不同地區設定不同的價格！

圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供

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