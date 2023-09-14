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限時三天！粵式煲湯豪華海陸火鍋連假限定 A5和牛＋頂級海鮮中秋節開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
撈王鍋物料理提供
撈王鍋物料理提供

中秋節一直烤肉膩了嗎？今年改來嘗嘗粵式火鍋品牌「撈王」推出的中秋「海陸期間限定套餐」吧！用「厚工」的粵式煲湯當作湯底，還有日本A5和牛兩款肉品及少見的龜山島角蝦、新鮮肥美的廣島牡蠣，和特色涼水及手工丸，只在中秋連假3天限時供應，不用備料就能輕鬆享受「食慾之秋」的鮮味，一定要試試！

撈王鍋物料理提供
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撈王鍋物料理提供
撈王鍋物料理提供

擁有胡椒豬肚雞、麻辣鍋、粵式豬軟骨煲、潮汕藤椒酸菜魚四款「慢工出細活」熬出來的招牌湯底的「撈王」鍋物料理，在中秋這個親友團圓的日子，推出日本A5和牛海陸期間限定套餐，端上和牛板腱與、和牛五花胸腹肉，還有少見的深海龜山島角蝦與廣島直送的新鮮肥美牡蠣，以及手打蝦丸及特色新品「藤椒脆丸」，最後來杯涼水「馬蹄竹蔗水」消食降火氣，再用甜點「花生冰沙」、「拔絲奶皇芋泥丸」畫下中秋大餐完美句點。

撈王鍋物料理提供
撈王鍋物料理提供

撈王鍋物料理提供
撈王鍋物料理提供

這回「撈王」的中秋限定日本A5和牛海陸套餐有雙人跟四人套餐可以選擇，只有在中秋連假這段時間「限定販售」，沒吃過粵式煲湯火鍋的、中秋節想換換口味輕鬆吃鍋的人可要快點訂位，以免吃不到唷～

撈王鍋物料理

台北市信義區松壽路12號9樓 (Att 4Fun)

電話：02-77370773

營業時間：週一至週四11：30～21：30、週五～週日11：30～23：00

撈王鍋物料理提供
撈王鍋物料理提供

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