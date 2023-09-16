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美味銅板價！ 基隆高CP值「橋本壽司」豪華綜合拼盤口味任搭 聚餐派對首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於基隆市安樂區的【橋本壽司】在地經營20多年，以可以自由組合且平價的壽司餐盒作為主打，除了銅板價就能買到的單貫壽司以外，店家也有販售整條的壽司捲和宴會用的壽司拼盤，不管是獨自享用或是要與家人分享，這裡通通都能找到相應的份量。

店家的醋飯與其他店家相比有些許不同，擔任壽司靈魂的米飯嘗起來口感酸甜，味道十份足夠，與配料融合得恰當好處。除了壽司之外，店家也有販售口感滑嫩、蛋香四溢的茶碗蒸與溫暖且富有蛋白質的味增湯可以一同享用。

▲店家也有販售直接搭配好的壽司餐盒。
▲店家也有販售直接搭配好的壽司餐盒。

▲捲壽司製作過程。
▲捲壽司製作過程。

海苔壽司

經典卻又歷久不衰的口味，將醋飯和肉鬆、小黃瓜、火腿、醃蘿蔔等配料一同包裹住的經典壽司捲，一口咬下可以感受到滿滿配料的香氣在口中蔓延，紮實的內餡與酸甜醋飯的絕美滋味，僅需一片就能享受到滿足的快感。

綜合花壽司

綜合不同口味的花壽司於一盤，舉凡花生、魚卵、蛋皮、海苔粉、芝麻口味都是店家的常態品項，繽紛的色彩與豐富的料餡，在口中迸發出各式各樣的滋味，當然來到【橋本壽司】也千萬不要錯過口感香甜、風味絕佳的豆皮壽司！

綜合握壽司、軍艦壽司

10貫壽司分別是泡菜螺肉軍艦壽司、芥末章魚軍艦壽司、龍蝦沙拉軍艦壽司、珍味干貝軍艦壽、干貝唇軍艦壽司；花枝刺身握壽司、黃金鯡魚握壽司、炙燒鮭魚握壽司、松葉蟹棒握壽司、蝦片握壽司。店裡提供的軍艦壽司和握壽司專屬套餐，都可以依據個人的喜好做選擇。

綜合拼盤壽司

內含花壽司24片、海鮮壽司12片、軍艦或握壽司10貫以及豆皮壽司6粒等豐富品項，僅僅只要600元的優惠價格！每份適合6-7個人享用，可以嘗遍店家每道經典的壽司。

可以混搭出各種風格的壽司餐盒不僅符合現代人的用餐習慣，也深受當地居民的喜愛，【橋本壽司】以豐富的壽司經驗和親民實在的價格鞏固了許多饕客的味蕾。


橋本壽司 安一店

店家地址：基隆市安樂區安一路108號

店家電話：0224261233

營業時間：09:30-22:00（周日公休）


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壽司 基隆 海鮮

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